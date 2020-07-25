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Футуролог: Через десять лет все программисты станут безработными

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  • 25.07.2020, 19:49
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Футуролог: Через десять лет все программисты станут безработными

Герд Леонград считает, что детей бесполезно учить точным наукам.

Известный европейский футурист, специализирующийся на влиянии технологий на человечество, Герд Леонгард рассказал в интервью РБК какие навыки окажутся востребованы на рынке труда в будущем и отчего детей бесполезно учить точным наукам.

«Мы живем в мире, где более 70% востребованных в будущем профессий еще не существуют, а 50% ныне существующих профессий вскоре превратятся во внештатные. Все меняется слишком быстро. Например, в индустрии соцсетей, которой толком не существовало еще десятилетие назад, сегодня заняты 21 млн человек, — отметил Леонгард. — Сейчас люди стараются учить детей точным наукам — математике, физике, программированию, инженерным дисциплинам. Но ведь это именно то, в чем машины уже сейчас разбираются лучше нас! Через десять лет все программисты станут безработными — ну или, по крайней мере, большинство из них.

Индия выпускает 1 млн инженеров в год — представляете, какая армия безработных будет? Учить надо тому, что делает нас людьми, — умению общаться, пониманию, гуманизму. Своему сыну я говорю: путешествовать по миру гораздо полезнее, чем отучиться на MBA (Master of Business Administration — мастер делового администрирования.)».


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