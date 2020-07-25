«Баста!»: А вы уже гуляете по своему району? 25.07.2020, 19:59

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Фото: «Наша Ніва»

Первые отзывы в столичных протестных чатах.

Telegram-канал «Баста!» публикует первые отзывы в минских чатах на предложение после участия во Флешмобе солидарности прогуливаться по cвоим районам.

«Была на работе три дня, поэтому флешмоб заставал меня в метро, там в поезде даже на телефоне особо не поставишь музыку во всеуслышанье, - пишет жительница минского микрорайона Малиновка. - Но не сегодня, потому что сегодня нас отпустили раньше и в 19:00 я вышла из перехода возле «Простора».

То что я увидела, меня очень приятно удивило. Это была группа велосипедистов с колонкой, на которой играла песня Цоя «Перемен»! И люди, которые там были пешие, человек может десять, включая и меня просто остановились и хлопали. Это было потрясающе!»

«На перекрестке в районе станции метро «Пушкинская» минуты три стоял гул от сигналов из машин. Кто-то первый начал, остальные поддержали. Очень порадовало».