Голос всей России Игорь Чубайс

25.07.2020, 20:27

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Фото: ТАСС

Что прояснил Хабаровск.

Иногда издалека кое-что видно не хуже, чем вблизи...

Вспоминая и сравнивая.

В 60-ые – 80-ые в т.н. СССР удавалось работать десяткам свободных художников (и не только художников) нонконформистов. Власть их сажала, громила, пресекала, всячески унижала и дискредитировала. Но, когда рухнул "железный занавес", оказалось, что очень близкие и похожие художественные идеи и новации будоражили мысль как творцов на Западе, так и мастеров в закрытом цензурой СССР. Вскоре новое русское искусство пришло в выставочные залы Европы, а т.н. соцреализм умер...

Что прояснил Хабаровск.

Интервью с хабаровчанами показывают, что все мы – в Москве и Иркутске, в СПб и Архангельске, в Новосибирске и Екатеринбурге понимаем и оцениваем происходящее в нашей многострадальной стране почти одинаково, несмотря на 100 лет подавления народа госпропагандой, цензурой и чекизмом. Разница у нас в том, что пока только хабаровчане обрели право говорить все открыто и прямо. Голос Хабаровска – это и есть голос всей России! Это первый город в стране, где не отдельные бунтари-аналитики, а все граждане открыто показывают, что понимают и принимают только правду. В Край возвращается нормальный русский язык, которого нет в госСМИ. С ложью там не спорят, ее просто отторгают. И за правду они готовы стоять плечом к плечу! Никого не удивляет, что, как в 91-ом, в защиту ГКЧП, так и сейчас – в защиту "нового губернатора" в Крае не вышел и не выйдет ни один человек. У лжи короткие ноги! События на Дальнем Востоке – новое издание сказки про голого короля. Они открыли для всех – действующая власть совершенно инородна самой России, которой она все еще управляет.

Вся постсоветская пропаганда, как и советская, вся соловьевщина, строится исключительно на демагогии и обмане. Следствием этого стало превращение мощной машины госТВ в деструктивную систему, которая, на самом деле, разрушает авторитарный режим и углубляет разрыв между обществом и властью. (Поэтому, я за то, чтобы Соловьев пока не уходил и продолжал работать на ТВ, и чтобы Дмитрий Гордон продолжал сочинять и исполнять свои веселые, разоблачающие песни). Абсолютно самодискредитирующим является тот факт, что госТВ все еще не заметило Хабаровск!

Что дальше.

Кремлевская власть до сих пор способна была предложить обществу только два варианта ответа – либо ложь, либо насилие. Первый вариант уже не пройдет, второй поднимет всю страну, будет стоить нам очень дорого, но закончится падением всей системы. Расколются и сами силовики, не только полиция перейдет на сторону народа. Также надо учитывать очевидное – каждый день протеста укрепляет демонстрантов и ослабляет Центр, время работает на нас.

"Официальная" сторона противостояния провалилась очень быстро – Дегтярев проявил себя с самой худшей стороны всего несколькими репликами и поступками. Стало ясно, что он подходит Хабаре "как корове седло", ему там делать абсолютно нечего. Город это вполне осознал!

Лучший вариант выхода из конфликта на сегодня – вернуть Фургала домой и не мешать ему работать (можно даже не устраивать суд, ибо суд превратится в новый, громкий провал власти). Ну а гражданское общество должно по всей стране поддержать Хабаровск.

Худший вариант – если власть будет настаивать на врио Дегтяреве и продолжит накалять конфликт. В таком случае предсказать последствия я не берусь.

Хабаровск, держись! Я тебя обожаю!!

Игорь Чубайс, kasparov.ru