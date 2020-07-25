Как Докшицы поддержали Светлану Тихановскую 25.07.2020, 20:45

1,798

Даже в городе, где живет около семи тысяч человек, люди выходят за перемены.

Telegram-канал «Баста!» публикует фото митинга в поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской в Докшицах. Как мы видим, в поддержку перемен выходят во всех концах Беларуси. Отметим, население Докшиц — около семи тысяч человек.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.