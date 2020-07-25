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Как Докшицы поддержали Светлану Тихановскую

  • 25.07.2020, 20:45
  • 1,798
Как Докшицы поддержали Светлану Тихановскую

Даже в городе, где живет около семи тысяч человек, люди выходят за перемены.

Telegram-канал «Баста!» публикует фото митинга в поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской в Докшицах. Как мы видим, в поддержку перемен выходят во всех концах Беларуси. Отметим, население Докшиц — около семи тысяч человек.

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