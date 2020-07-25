«Наш шум каждый день разносится на весь двор» 2 25.07.2020, 21:11

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Белорус поделился впечатлениями от Флешмоба солидарности.

Пусть вся страна знает, что мы, белорусы умеем проявлять солидарность с любым человеком, пишет читатель Telegram-канала «Баста!»:

- Сижу дома, инвалид 2-й группы, поэтому каждый вечер у меня флешмоб. Он для меня и развлечение, и возможность прямого участия в жизни страны, выражения моего гражданского мнения, солидарности и несогласия с политикой Лукашенко!

А я, между прочим, на собственной шкуре эту политику ощущаю ежедневно последние 13 лет, особенно когда хочется купить чего-нибудь не самого необходимого. Да я уже и забыл, что значит радовать себя покупками, ведь в моем положении даже копеечная говяжья голень - это роскошь.

Я участвую во флешмобе с самого начала, меня в него пригласил соседский парень, потом втянулись еще соседи, и наш шум каждый день разносится на весь двор. А вчера мне ребята подарили колонку маленькую, но очень громкую, поэтому сегодня я поставил в окно «Стены» и стучал по кастрюле уже в такт, так намного интереснее!

Друзья, я знаю, что вы это читаете, поэтому говорю вам спасибо, пусть вся страна знает, что мы, белорусы умеем проявлять солидарность с любым человеком!