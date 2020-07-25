Пикет в поддержку Тихановской в Бресте длился три часа

Пикет в поддержку Тихановской в Бресте длился три часа2
- 25.07.2020, 21:35
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И это без кандидата и ее команды.
25 июля в брестском парке Воинов-интернационалистов прошел пикет в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской, которая объединилась со штабами Виктора Бабарико и Валерия Цепкало после того, как Центризбирком отказал им в регистрации, пишет tut.by. Мероприятие собрало около 5 тысяч человек.
Пикет прошел без кандидата и ее команды. Светлана Тихановская сегодня посещала Оршу, Могилев и Бобруйск.
Мероприятие в Бресте проходило в формате «свободного микрофона». Каждый мог выйти на сцену и рассказать собравшимся о том, что считает важным.
Чаще всего выступающие поднимали темы честных выборов и требовали выпустить политических заключенных. Выступления часто заканчивались скандированием «Жыве Беларусь», «Верым, можам, пераможам».
Пикет продолжался с 17.00 до 20.00.