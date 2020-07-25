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Пикет в поддержку Тихановской в Бресте длился три часа

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  • 25.07.2020, 21:35
  • 6,131
Пикет в поддержку Тихановской в Бресте длился три часа
Фото: tut.by

И это без кандидата и ее команды.

25 июля в брестском парке Воинов-интернационалистов прошел пикет в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской, которая объединилась со штабами Виктора Бабарико и Валерия Цепкало после того, как Центризбирком отказал им в регистрации, пишет tut.by. Мероприятие собрало около 5 тысяч человек.

Пикет прошел без кандидата и ее команды. Светлана Тихановская сегодня посещала Оршу, Могилев и Бобруйск.

Мероприятие в Бресте проходило в формате «свободного микрофона». Каждый мог выйти на сцену и рассказать собравшимся о том, что считает важным.

Чаще всего выступающие поднимали темы честных выборов и требовали выпустить политических заключенных. Выступления часто заканчивались скандированием «Жыве Беларусь», «Верым, можам, пераможам».

Пикет продолжался с 17.00 до 20.00.


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