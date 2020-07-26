Виктор Горбачев: Уже 10 августа все будет по-другому 26.07.2020, 8:04

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Фото: «Радыё Свабода»

В Беларуси сейчас - переломная ситуация.

Белорусские предприниматели призывают к экономическому бойкоту режима. Так, предпринимательница Виктория Жернак с 1 июля приостановила свою деятельность и призвала всех бизнесменов перестать кормить дармоедов во главе с Лукашенко.

Какие сейчас настроения в предпринимательской среде? Готов ли бизнес поддержать массовые протесты? Эти вопросы сайт Charter97.org обсудил с блогером и предпринимателем из Борисова Виктором Горбачевым.

- Что вы думаете по поводу идеи проводить экономический бойкот режима?

- Лозунг «Ни копейки режиму!» остается актуальным и сейчас, хотя об этом предприниматели говорят уже 10 или даже 15 лет.

Если в довесок к этим правильным словам возникают еще и бунты со стороны предпринимателей, они вводят этот лозунг в действие: останавливают работу на рынках и торговых центрах, не делают никаких оплат.

Каждый из ИП сейчас понимает, что происходит в стране, что хорошо бы ввести «внутренние экономические санкции» против режима, но все хотят получить сначала сигнал от «принца на белом коне».

А вот активисты - молодцы. Они всегда сами становятся примером, пока остальные присматриваются. Лично я считаю, что экономический бойкот режима нужно начать уже сейчас. Бизнес на данный момент не приносит значительной прибыли для большинства предпринимателей. Начался застойный экономический период, связанный с результатами пандемии и закрытием границ.

Поэтому было бы здорово, если бы люди услышали этот призыв и хотя бы 30-40% предпринимателей приостановили свою деятельность с невыплатой налогов и аренды.

- Какие еще могут быть формы протеста для предпринимателей, кроме приостановки деятельности?

- Первое, что можно сделать - это визуальное объединение всех недовольных режимом в стране.

Это - активное участие в тех мероприятиях, которые сегодня проводит команда протестного кандидата на выборах. Это - участие в официальных пикетах, митингах. Чем больше будет выходить людей, тем лучше. Важна и моральная поддержка, и визуальная.

Это страшнее для режима, чем остановка работы 10% предпринимателей. Они эту «дырку» временно закроют. А вот прийти на митинг Светланы Тихановской в таком количестве, как это было в воскресенье 19 июля в Минске - для них это страшнее.

Поэтому сегодня лучшая поддержка и нанесение удара по диктатуре Лукашенко – это выходы на митинги и пикеты. Предпринимателям нужно набраться смелости. Нужно заявлять в социальных сетях о поддержке, проводить на местах, в своих населенных пунктах, информационные прорывы.

Это будет намного лучше, чем остановить 2-4 точки в торговом центре. Это и так уже есть: торговые места закрываются, павильоны пустеют, бизнес потихоньку уезжает из страны. Поэтому говорить «давайте мы сегодня остановимся» надо по-другому. Давайте! Давайте все мы, а не только предприниматели, сделаем это 9 августа. А 10-го все мы прекратим выходить не только в торговые центры, но и на свои рабочие места.

Если эта женщина, Виктория Жернак, уже сейчас приняла такое решение и объединит вокруг себя 20 человек - это значит, что у нас на местах рождаются лидеры. И это здорово! Чем больше лидеров, тем тяжелее власти будет ориентироваться. Сегодня каждый предприниматель, каждый рабочий и крестьянин должен стать тем, кем он может стать: человеком, который будет жить по Конституции.

Так что давайте все вместе не просто говорить, а действовать. Придем на митинг, поддержим протестного кандидата. У нас сегодня - переломная ситуация. Не надо никого упрашивать выходить на протесты, люди сами рвутся «в бой». Все прекрасно понимают, что происходит в стране.

Сегодня каждый должен встать во весь рост и не заявить во весь голос, что так жить дальше нельзя. Надеется на Иванова, Петрова, Статкевича, Горбачева – это не выход. Надеяться каждый должен на себя.

Встала Светлана Тихановская во весь рост - подойди, пожми ей руку и тоже встань во весь рост рядом с ней. Встал Николай Статкевич, его посадили - но встань на его место. То есть, на место посаженных должно встать по 10 человек, с которыми власть уже ничего сделать не сможет.

- В Минске на первый пикет Светланы Тихановской собралось более 10 тысяч человек. Затем в вашем родном Борисове вышло 5 тысяч - больше, чем когда-либо. Как вы оцениваете протестный потенциал белорусов?

- Очень радует массовость на мероприятиях Светланы Тихановской. Люди верят, что после 9 августа будет совсем другая ситуация.

Протестные настроения, если смотреть за последние 20 лет, сейчас одни из самых сильных. Недовольны все - начиная от крестьян и заканчивая интеллигенцией.

Сегодня уже не отдельные активисты, а само население взяло в руки инициативу, чтобы сказать: давайте вместе переломим эту ситуацию и скажем Лукашенко «хватит».

Настроения очень протестные, даже сами члены избирательных комиссий об этом говорят. Я общался с девушкой, которая приложила все усилия, чтобы больше там не находиться, потому что надоели эти фальсификации. А таких людей, которые не хотят быть в комиссиях на выборах, очень много. Неизвестно, чем закончится для Лукашенко сам подсчет голосов 9 августа. Уверен: найдутся люди, которые скажут, что будут считать честно.

Ситуация с каждый днем набирает обороты. Посмотрите на Лукашенко, он все чаще нервничает и делает странные вещи.

- Насколько сейчас слабы позиции его режима?

- Экономический кризис сильно ударил по режиму, и этого не скроешь.

Сегодняшняя задача властей - это оплатить деятельность МВД, КГБ и прочих специальных служб. Приходит время, когда и им не получается своевременно заплатить. Поэтому власть нервничает и переживает: не дай Бог, кто-то забастует. Чем больше этого будет, тем меньше у властей получится это отследить. Власти боятся, когда рабочие призывают 10 числа не выйти на заводы, когда водители говорят, что не придут в автобусный парк.

Думаю, что Лукашенко боится и саботажа своих подчиненных. Этот год очень тревожный для него. Не просто так он проводит накануне выборов все эти кадровые перестановки. Думаю, там есть люди, которые вслух этого не говорят, но делают работу на замену его собой. Лукашенко этого очень боится, особенно в сегодняшней избирательной кампании.

- Как, по вашему мнению, может выглядеть сценарий освобождения Беларуси от диктатуры?

- До 9-го августа нужно активно использовать официально разрешенную кампанию: митинги, пикеты, агитационные поездки, встречи с людьми. Резкие движения пусть делает власть: тем самым она будет прокалываться и показывать свою слабость.

Население должно объединятся и готовиться к 9 августа. Будут ли это массовые выходы на площади или к избирательным участкам в разных городах - время покажет. Но люди уже сейчас должны понимать, как они могут действовать.

Сейчас надо просто жить и верить, что будут изменения в лучшую сторону. И если это не произойдет сразу, 9 августа, то уже по факту надо смотреть, что дальше: будет ли это массовый митинг, забастовки на предприятиях, остановки предпринимательской деятельности.

Надо надеется на лучшее. Я думаю, что все у нас будет хорошо. Не было раньше такого, чтобы семидесятилетняя бабушка на остановке узнавала меня и спрашивала: «Сынок, когда это все уже закончится?» Пенсионеры в аптеках уже вслух говорят, как им все надоело. Открыли глаза. Народ проснулся от летаргического сна и назад не желает возвращаться.

Главное – верить и не опускать руки. Надо полюбить не только себя, но рядом стоящих людей. Тогда ситуация реально поменяется. Надо оставаться человеком, невзирая на то, что происходит в стране. Диктаторы приходят и уходят, а мы остаемся. Народ – самое главное. У нас он хороший, добрый, трудовой, поэтому уже 10 августа все будет по-другому.