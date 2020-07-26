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Каллаур рассказал о «наиболее чувствительной» реакции РФ на ситуацию с Белгазпромбанком

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  • 26.07.2020, 8:34
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Каллаур рассказал о «наиболее чувствительной» реакции РФ на ситуацию с Белгазпромбанком

Первое решение Нацбанка пришлось отменить через несколько дней.

Глава Нацбанка Павел Каллаур заявил, что белорусская и российская стороны осмысливают, как дальше действовать в ситуации с Белгазпромбанком. Сюжет показали в вечернем эфире телеканала ОНТ, пишет tut.by.

— После определенных дискуссий с собственником мы могли бы вместе определиться с дальнейшей судьбой банка, — так глава Нацбанка ответил на вопрос журналистки о том, каковы перспективы Белгазпромбанка в Беларуси после всего случившегося.

Каллаур рассказал о наиболее чувствительной реакции российской стороны.

— Наиболее чувствительная была реакция на то первое решение, когда мы предложили вместе с собственником актуализировать состав правления. Это решение просуществовало несколько дней, мы его отменили. Введение временной администрации — это как вынужденная мера. Сейчас стороны осмысливают, как дальше действовать в данной ситуации, мы ждем от российской стороны предложений по актуализации правления, — заявил он.

Почти 20 лет Белгазпромбанком управлял Виктор Бабарико, пока не объявил в мае о своих президентских амбициях.

Главный соперник диктатора Лукашенко на этих выборах был задержан утром 18 июня, когда вместе с сыном Эдуардом Бабарико направлялся в ЦИК сдать собранные подписи. За выдвижение кандидатом в президенты Виктора Бабарико подписались около полумиллиона белорусов.

Независимые эксперты и правозащитники убеждены, что уголовное преследование Виктора Бабарико - исключительно политическая расправа.

Правозащитники призвали Виктора и Эдуарда Бабарико политзаключенными.


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