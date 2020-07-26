«После таких мощных митингов в Бобруйске, Могилеве, Орше я верю, что 9 августа выйдет вся страна»1
- 26.07.2020, 8:38
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Каждый день приближает победу.
Жители Бобруйска делятся впечатлениями от вчерашнего митинга в поддержку Светланы Тихановской. Телеграм-канал "Баста!" приводит несколько комментариев из городского чата:
"Бобруйск! Вы крутые! Вы молодцы! И у вас самый вкусный зефир!"
"Было неожиданно увидеть столько людей. Все участники - молодцы".
"Я очень надеюсь, что в нужный час и в нужный день люди в таком же количестве соберутся снова".
"Даже не ожидал что столько людей придёт".
"Гордость за Бобруйск, не ожидал столько людей".
"Вечером 9 августа нас должно быть не меньше, чем собралось на стадионе. Но выходить надо уже в центр".
"В нашей группе столько людей нет, сколько пришло".
"Бобруйск показал пример для всей страны - как надо делать"
"Теперь, после таких мощных митингов в Бобруйске, Могилеве, Орше, я верю, что 9 августа выйдет вся страна. Каждый день приближает победу",
"Я вас всех люблю, бобруйчане! Мы - лучшие".