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«Простая женщина встала за народ»

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  • 26.07.2020, 9:16
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«Простая женщина встала за народ»
Фото: tut.by

Как Могилев и Бобруйск встретились с кандидатом в президенты Светланой Тихановской.

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская продолжает тур по городам страны. 25 июля она со своей командой, в том числе с Вероникой Цепкало и Марией Колесниковой, провела митинги в Могилевской области. По приблизительным оценкам, в Могилеве на встречу с «женским триумвиратом» пришли около 4 тысяч человек. В Бобруйске, по некоторым данным, на стадионе собралось около 6 тысяч человек, пишет tut.by.

В Могилев команда Светланы Тихановской приехала после митинга в Орше. Ее встретили долгими и бурными овациями. Площадка около Ледового дворца, где проходила встреча, не смогла вместить всех, кто пришел поддержать альтернативного кандидата в президенты.

Фото: tut.by
Фото: tut.by

Многие пришли с БЧБ-флагами и государственными красно-зелеными флагами, плакатами «Верым, можам, пераможам!», в брендированных майках и кепках «Страна для жизни», «Виктор Бабарико-2020», «Валерий Цепкало». На руках у людей были белые ленты, ставшие знаком солидарности с объединенными штабами Тихановской-Бабарико-Цепкало.

Фото: tut.by
Фото: tut.by

После коротких слов приветствия Светлана Тихановская поблагодарила всех могилевчан, кто пришел 23 июля в суд на слушание по обвинению Сергея Тихановского. Напомним, его признали виновным в нарушении закона о массовых мероприятиях во время сбора подписей в поддержку жены в Могилеве. По решению суда Сергей Тихановский получил 15 суток ареста.

— Я не могла, к сожалению, там быть. Но ему крайне важна ваша поддержка сейчас. Он передал, что всех вас благодарит за то, что вы пришли к нему на суд и поддержали его. Спасибо вам большое, — сказала Светлана Тихановская.

Фото: tut.by
Фото: tut.by

Ее поддержали аплодисментами. Далее Светлана рассказала о себе — очень кратко. Будто извиняясь, пояснила, что она по образованию переводчик с английского языка, а последние 10 лет — мама и жена. И вообще, она «человек не властолюбивый», а кандидатом в президенты стала «из-за любви к мужу Сергею Тихановскому, блогеру, автору канала «Страна для жизни».

— Он доказал, что может изменить будущее своей страны. Он болел этим, горел, это было дело его жизни. Но когда была регистрация претендентов в кандидаты в президенты, Сергей находился в ИВС, не мог подать документы. Это сделала я, но когда его документы не приняли, я поняла что должна ему как-то помочь. И за один вечер, ни с кем не советуясь, я сама приняла решение встать на его место. Собрала документы и подала в ЦИК для регистрации меня претендентом в кандидаты в президенты Республики Беларусь, — сказала Светлана.

Фото: tut.by
Фото: tut.by

Публика на это начала скандировать: «Мо-ло-дец!». И скандировала долго. Светлана ответила, что она не совершила никакого героического поступка. Что она, Вероника Цепкало и Мария Колесникова просто вынуждены были стать «за мужчин, за народ» и объединить три потока людей, которые оставляли подписи и готовы отдать свои голоса за альтернативных кандидатов в президенты.

— Мы объединились не за Тихановскую. Мы объединились против существующего режима, — сказала Светлана. Ей ответили овациями.

Фото: tut.by
Фото: tut.by

Светлана Тихановская отметила, что она не политик. Что когда она станет кандидатом в президенты, то в течение полугода проведет новые президентские выборы — «честные, прозрачные и справедливые, чтобы люди могли выбрать нового достойного кандидата». И отметила, что эти полгода после выборов весь госаппарат будет работать по-прежнему, чтобы сохранить стабильность в стране.

— Ребят, хуже не будет точно. Я знаю, что среди чиновников очень много достойных людей, которые хотят работать на благо страны, но им не дают это делать.

Светлана призвала всех приходить на выборы именно 9 августа и голосовать за нее. Публика в ответ скандировала: «Све-та! Све-та!». Вообще, могилевчане очень живо отзывались на слова и Светланы Тихановской, и ее «боевых подруг» — Вероники Цепкало, и Марии Колесниковой.

Фото: tut.by
Фото: tut.by

Веронику принимали не менее тепло — она радостно приветствовала могилевчан и особенно микрорайон Юбилейный: «Добрый день, родина моя!» Вероника Цепкало родилась в Могилеве, провела тут детство. В этом городе до сих пор живет и часть ее семьи.

Вероника говорила о том, что белорусы уезжают из страны в поисках лучшей жизни, это нужно остановить. Рассказала, что рождаемость падает. И все это — итог политики действующей власти.

Мария Колесникова отметила, что Могилев — родина прекрасных проектов: «Бабушкина крынка», «Серволюкс». Сказала, что вся страна знает и ценит их, а еще и могилевские лифты. И тут же сделала ремарку — напомнила об истории, когда в городе со своим предприятием по производству лифтов в поликлинике № 11 врачи сами собирали деньги на подъемник для больных — еще в 2018-м году. Лифт в итоге поставили — в июне 2020-го.

Фото: tut.by
Фото: tut.by

Мария хорошенько прошлась по повестке Могилева. Сказала, что власть обвиняет местных производственников в коррупции, «выдумывая поводы для посадок». Вероятно, имея ввиду задержание гендиректора «Могилевлифтмаша» Бориса Ковалевского. И напомнила, как работники «Можелита» отстояли своего директора — Викентия Ермалёнка, которого хотели уволить.

— А сколько директоров, которых не отстояли? — задала она риторический вопрос.

Встреча традиционно продолжалась час. После «женский триумвират» немного погулял по центру Могилева, сфотографировался на площади Звезд и умчал в Бобруйск — пикет тут начался в 21.00.

Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org

В Бобруйске встреча с кандидатом в президенты проходила на стадионе на улице Урицкого. Стадион был полон. «Такое ощущение, что вышел весь город», — подписали фото на сцене стадиона в официальном телеграм-канале Светланы Тихановской.

По приблизительным оценкам СМИ, в Бобруйске на пикет пришли около 6 тысяч человек. Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало также призывали бобруйчан идти на выборы только 9 августа и голосовать за Светлану. Рассказывали о том, что именно нужно менять в Беларуси и почему белорусы могут это сделать сами.


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