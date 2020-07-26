Где ваши тапки, Гомель? 6 26.07.2020, 9:49

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Фото: Getty Images

Сегодня, 20:00, ул. Юбилейная 48.

Гомель, Гомель, Гомель... Прекрасный город над Сожем. Промышленный гигант с живописными видами. Твердый снаружи и мягкий внутри: сказочный городской парк, дворец Румянцевых-Паскевичей, остатки некогда величественного старого города на проспекте Ленина, города, который всю его историю был зажиточным, находясь на пересечении торговых путей, на границе трех народов, пишет телеграм-канал «Движ».

Суровые, но широкие душой и талантливые люди, знающие цену деньгам и труду... разоренные 26 годами правления таракана... уничтоженные предприятия, массовые увольнения, недостроенные объекты инфраструктуры, раздолбанные дороги во дворах (и не только), больница, которую не могли достроить 10 лет, а по итогу кинули ее людям, как кость (перед выборами). Хамство и цинизм местных чиновников, туалет за миллион долларов, гигантские распилы народных денег. Тысячи уехавших на заработки в Россию мужей и отцов, молодежь, которая мечтает о лучшем будущем в Европе, кинутые за решетку блогеры и журналисты, безнадега и серые будни без глотка свежего воздуха - все это наш Гомель.

Сможет ли Гомель вернуть свою славу? Сможет ли снова стать радостным, свободным и перспективным городом - таким, каким и должен быть второй город страны?

Зависит только от нас, гомельчане.

Сегодня наш земляк Сергей Тихановский находится в тюрьме в результате наглой и открытой провокации. А кандидату в президенты Светлане Тихановской запрещают проводить пикеты в ее родном городе в удобное для людей время. Гомельчане, вам не надоело терпеть все эти издевательства!? Вся страна знает, что мы твердые и несгибаемые люди, которые могут постоять за себя - Сергей и Светлана подтвердили это.

Сегодня Светлана Тихановская наконец приедет к себе домой, но не отдыхать, а на встречу с нами - ее избирателями. Нам не дали собраться в центе своего собственного города, не дали нормального времени для сбора - думают, что мы побоимся выйти на улицу после захода солнца.

Но пусть боятся эти крысы, а не мы! Мы придем им на зло - чтобы во всех высоких кабинетах завтра пылали зады! Мы выйдем за Свету, Сергея, за всех, кто сейчас несправедливо в тюрьмах, за тех, кто уехал, за себя, за своих детей и родственников, за лучшее будущее нашей страны, которая очень скоро станет СТРАНОЙ ДЛЯ ЖИЗНИ!

Где ваши тапки, Гомель?

26 июля, 20:00, ул. Юбилейная 48