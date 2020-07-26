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Ливийский Рубикон

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  • Александр Коваленко, sprotyv.info
  • 26.07.2020, 9:40
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Ливийский Рубикон

Кто первым переступит «красную линию»?

Ливийский конфликт, который я называю «ливийской песочницей», из-за количества участвующих в нем игроков, приближается к своей кульминационной части, эдакому Рубикону.

Во-первых, подразделения Правительства национального согласия (официально признанного на международном уровне) в настоящее время создали мощный, эшелонированный фронт в районе стратегически важного города Сирт и аэропорта аль Джуфра. Напомню, что Сирт и аль Джуфра неоднократно назывались поддерживающими Халифу Хафтара и Ливийскую национальную армию (ЛНА) сторонами красной линией для ПНС.

Однако, посыл “красных линий” не услышали в Триполи и Анкаре, а операция «Пути Победы» по освобождению Сирта и аль Джуфры получила не только официальное название, но и отсчет до своего старта. Причем, с учетом сосредоточения сил ПНС, можно предположить, что первым будут брать именно аэропорт аль Джуфра, где размещены истребители МиГ-29 и бомбардировщики Су-24, вероятно переброшенные из Сирии.

Уничтожение либо захват одного из этих боевых самолетов, безусловно, докажет факт всецелой поддержки военного преступника Халифы Хафтара Российской Федерацией, что и без того уже очевиднее некуда. Тем не менее, еще одно доказательство в папку уголовного дела против РФ будет не лишним.

Во-вторых, намедни ЛНА попытались запустить старую советскую противокорабельную ракету П-15 «Термит». Эта попытка увенчалась провалом, однако, она явно продемонстрировала опасения командования ЛНА насчет задействования в освободительной операции ПНС турецких ВМС. Фактически, ЛНА раскрыла этим запуском свои реальные опасения и неуверенность в шансах удержания как Сирта, так и аль Джуфры. Кроме того, это показало, насколько велика вероятность открытого участия Турции в данной операции и осознание данного факта хафтаровцами.

В-третьих, любой загнанный в угол зверь будет прикладывать все усилия, чтобы выжить. И Халифа Хафтар в нынешней ситуации, прекрасно понимающий, что после Сирта ему будет отступать некуда и судьба Каддафи для него станет не столь призрачной как год назад, запросит помощь у сильнейших покровителей в регионе – Египта. Что в принципе и было уже сделано и весьма бурно вчера обсуждалось в парламенте Египта.

Итогом этого бурного обсуждения стало принятие Палатой представителей Египта решения об одобрении введения войск на территорию других государств. Таким образом, Каир сам себя наделил правом на ввод войск в Ливию.

В итоге, обе стороны конфликта с их союзниками подведены к общему Рубикону и в воздухе начинает витать главный вопрос – кто первым перейдет его вброд? Ведь в данном случае, первый шаг это стратегическое преимущество и в зависимости от того, кто его сделает, будет развиваться не просто вся ливийская кампания, но и дальнейшая история этой североафриканской страны.

Александр Коваленко, sprotyv.info


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