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Специалисты заявили о создании маски, которая уничтожает коронавирус

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  • 26.07.2020, 9:59
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Специалисты заявили о создании маски, которая уничтожает коронавирус

Маска разработана из специальной ткани.

Ученые из Института молекулярной медицины в Лиссабоне (Португалия) объявили об успешной разработке маски под названием MoxAdTech, которая способна нейтрализовать вирус SARS-CoV-2, что вызывает COVID-19.

По данным газеты La Razon, речь идет о высокоэффективной многоразовой маске. В заявлении Института отмечается, что маска разработана из специальной ткани, которая состоит из нескольких различных водонепроницаемых слоев.

"Маска имеет инновационное покрытие, которое нейтрализует вирус SARS-CoV-2 при контакте с тканью. Эффект сохраняется после того, как ткань подвергается 50 стиркам", – заверили в Институте.

Отмечается, что сама технология уже имеет международную аккредитацию. Активный ингредиент был успешно протестирован во Франции против других вирусов и бактерий.


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