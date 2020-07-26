Происходит невероятное!3
- 26.07.2020, 10:12
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Яркие кадры с митингов в поддержку Светланы Тихановской.
Лучшие кадры с митингов в поддержку Светланы Тихановской, прошедших вчера в Бресте, Бобруйске, Могилеве и Орше собрал телеграм-канал «Баста!».
Вот как вчерашние митинги комментируют другие независимые телеграм-каналы:
«В Бобруйске вообще чудеса какие-то. Людей море!»
«В Бобруйске такого, наверное, никогда и не было!»
«Нешта неверагоднае ў Бабруйску»
«Бобруйск зажег как никто!»
Сегодня нужно повторить в Жлобине, Речице, Гомеле и других городах.