Происходит невероятное! 3 26.07.2020, 10:12

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Яркие кадры с митингов в поддержку Светланы Тихановской.

Лучшие кадры с митингов в поддержку Светланы Тихановской, прошедших вчера в Бресте, Бобруйске, Могилеве и Орше собрал телеграм-канал «Баста!».

Вот как вчерашние митинги комментируют другие независимые телеграм-каналы:

«В Бобруйске вообще чудеса какие-то. Людей море!»

«В Бобруйске такого, наверное, никогда и не было!»

«Нешта неверагоднае ў Бабруйску»

«Бобруйск зажег как никто!»

Сегодня нужно повторить в Жлобине, Речице, Гомеле и других городах.