Куда уходят миллиарды? 16 26.07.2020, 10:33

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В белорусском бюджете обнаружили новые «нестыковки».

Каждый год Комитет госконтроля проверяет отчеты об исполнении бюджета за предыдущий год. Летом 2020-го КГК промониторил исполнение бюджета за 2019-й. Выводами об этой работе комитетчики поделились с журналом «Финансы, учет, аудит», пишет banki24.by.

Первое, что отметили работники КГК, — это недобор доходов республиканского бюджета. По сравнению с 2018 годом доходная часть бюджета в 2019-м потеряла 0,5%. Комитет госконтроля сообщил, что сокращение поступлений произошло впервые с 2011 года. На наполняемость бюджета негативно повлияло множество факторов. Это и налоговый маневр России, и госпошлина за допуск авто к дорожному движению, и расчеты по ввозным пошлинам внутри Евразийского союза.

В КГК сосчитали, что в случае уплаты дорожной госпошлины всеми плательщиками в 2018 году бюджет получил бы 580 млн BYN. Вместо этого по факту за 2019 год пришло 268 млн BYN. Так что «бойкот» госпошлины автовладельцами влетает Минфину в копеечку.

По-прежнему огромные деньги бюджет недополучает от разнообразных налоговых льгот. КГК обозначил их объем за 2019 год в 6,1 млрд BYN, что эквивалентно 32,6% всех налоговых доходов.

Для сравнения: в 2018 году налоговые льготы «забрали» из бюджета 5,6 млрд BYN, или 30,2% налоговых доходов. Получается, что уровень льготирования не падает и отъедает от бюджетного пирога солиднейший кусок. Никуда не делась проблема невостребованных бюджетных средств. По итогам 2018-го остались лежать на счетах 1,1 млрд BYN, после 2019-го — 711 млн BYN.

По информации КГК, причинами являются экономия денег, банальная нерасторопность бюджетных распорядителей и затягивание госзакупок. В 2019 году резко выросла господдержка и иные преференции. В 2018-м эта сумма составила 2 млрд BYN, а годом позднее доросла до 2,9 млрд BYN. Если так пойдет и дальше, то в 2020 году господдержка может догнать кризисные показатели.

Комитет госконтроля выявил вопиющие случаи предоставления денег. Некоторые предприятия могли получить поддержку при отрицательной рентабельности продаж и росте затрат вместо их снижения. В отдельных случаях условия оказания поддержки корректировались до фактических показателей того или иного получателя.

В 2019 году исполнители провалили поручение президента о снижении участия бюджета в поддержке реального сектора на 10+%. Вместо сокращения бюджетных вливаний КГК обнаружил рост к 2018 году на 5,3%.

В 2019 году Минфин отсрочил и рассрочил долги перед бюджетом на огромные суммы. По расчетам Комитета госконтроля эта сумма выросла за год в 11 раз до 732 млн BYN. Это автоматически привело к сокращению просроченных долгов с 1,9 до 1,2 млрд BYN. Впрочем, в КГК считают, что рано праздновать успех — слишком велик остаток проблемных обязательств.

В целом комитетчики пришли к выводу, что меры господдержки не оказали должного эффекта на состояние ряда организаций и не вывели их на стабильную безубыточную работу. Из-за этого само государство вынуждено влезать в новые долги. В 2019 году на обслуживание госдолга Минфин направил каждый десятый бюджетный рубль (10,2% расходов).