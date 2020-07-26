закрыть
26 июля 2020, воскресенье, 12:19
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Выборы в США: Байдена готовы поддержать 51% избирателей

  • 26.07.2020, 10:37
  • 1,808
Выборы в США: Байдена готовы поддержать 51% избирателей

Опубликованы результаты последнего опроса.

В США 51% избирателей готовы проголосовать за кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена и 40% - за действующего президента-республиканца Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу телеканала NBC и газеты The Wall Street Journal, сообщает korrespondent.net.

Отмечается, что еще 13% опрошенных пока не решили, кому отдать свой голос, поскольку одобряют политику действующего президента в вопросах экономики, однако не согласны с его решениями в других сферах.

В комментарии к опросу указано, что исход выборов президента, запланированных на 3 ноября этого года, в значительной степени будет определен тем, как проголосует эта сравнительно небольшая доля избирателей.

Напомним, Байден пообещал вернуть страну в состав ВОЗ, если выиграет президентскую гонку.

Ранее Трамп заявил, что в случае проигрыша на выборах признает поражение и не будет пытаться удержать власть.


популярное за неделю

Мнение

Предлагаю устроить веселые проводы «трехпроцентного»
Предлагаю устроить веселые проводы «трехпроцентного»
Давайте погуляем!
Давайте погуляем!
«Борщеварка» уже дает показания
«Борщеварка» уже дает показания Ирина Халип
Три шага к свободной Беларуси
Три шага к свободной Беларуси Андрей Санников