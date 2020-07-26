Выборы в США: Байдена готовы поддержать 51% избирателей 26.07.2020, 10:37

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Опубликованы результаты последнего опроса.

В США 51% избирателей готовы проголосовать за кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена и 40% - за действующего президента-республиканца Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу телеканала NBC и газеты The Wall Street Journal, сообщает korrespondent.net.

Отмечается, что еще 13% опрошенных пока не решили, кому отдать свой голос, поскольку одобряют политику действующего президента в вопросах экономики, однако не согласны с его решениями в других сферах.

В комментарии к опросу указано, что исход выборов президента, запланированных на 3 ноября этого года, в значительной степени будет определен тем, как проголосует эта сравнительно небольшая доля избирателей.

Напомним, Байден пообещал вернуть страну в состав ВОЗ, если выиграет президентскую гонку.

Ранее Трамп заявил, что в случае проигрыша на выборах признает поражение и не будет пытаться удержать власть.