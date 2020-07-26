Ученые выяснили настоящий возраст Луны 6 26.07.2020, 10:51

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Данные астрономов были скорректированы.

Для расчета этого времени немецкие ученые использовали новую компьютерную модель.

Планетарные геофизики из Немецкого аэрокосмического центра и исследователи из Университета Мюнстера использовали новую математическую модель для определения возраста Луны. Исследование показало, что она "родилась" примерно на 85 миллионов лет позже, чем считалось до сих пор, пишет lenta.ua.

Свои выводы ученые опубликовали в журнале Science Advances, а коротко об исследовании рассказывает Phys.org. Предыдущие гипотезы о формировании Луны были основаны на предположении, что она в своем твердом виде появилась около 4,51 миллиарда лет.

В новом исследовании ученые не стали опровергать общепринятую теорию формирования. Согласно ей Земля на ранней стадии своего существования столкнулась с космическим объектом размером с Марс. Эта гипотетическая планета получила название Тейя. Ученые считают, что в результате столкновения из Земли был выброшен большой объем материала, который перемешался с материалом Тейи. Из этой смеси и сформировалась Луна.

В раннем возрасте она была покрыта океаном магмы глубиной более 1000 километров. Он начал затвердевать, и на его поверхности образовалась корка. До сих пор ученые не могли точно определить, сколько времени потребовалось на остывание океана и его полную кристаллизацию.

Для расчета этого времени немецкие ученые использовали новую компьютерную модель. Они проанализировали различные процессы, связанные с затвердеванием магмы. Результаты показали, что магматический океан Луны был долгожителем - ему потребовалось почти 200 миллионов лет для того, чтобы полностью затвердеть. К слову, предыдущие модели отводили на этот процесс всего 35 миллионов лет.

Кроме того, ученые рассчитали, как со временем менялся состав минералов, богатых магнием и железом. Они образуются во время затвердевания магматического океана. Модель показала резкое изменение состава магматического океана по мере затвердевания. Это также позволило уточнить возраст Луны.

Результаты исследования показывают, что она в твердом виде образовалась 4,425 плюс-минус 0,025 миллиарда лет назад. Причем этот возраст согласуется с возрастом, ранее определенным для формирования металлического ядра Земли с помощью уран-свинцового метода.

"Впервые возраст Луны можно напрямую связать с событием, произошедшим в самом конце формирования Земли, а именно с образованием ее ядра", - говорит соавтор исследования Торстен Кляйн из Института планетологии Университета Мюнстера.