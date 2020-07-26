Афера Яна Марсалека Владислав Гирман, «Деловая столица»

26.07.2020, 10:57

2,738

Ян Марсалек

Как австрийский авантюрист рассорил Москву с Берлином.

Когда пузырь Wirecard, одной из крупнейших финтех-компаний в Германии, лопнул, вместе со звуком хлопка растворился в воздухе 40-летний член ее правления и главный операционный директор (с 2010 г.) Ян Марсалек – персона, чья деятельность внутри и вне фирмы благодаря расследованиям известных изданий с каждым днем обрастает все большим количеством подробностей, ведущих в Москву.

Сперва журналисты обратили внимание на финансовые проблемы самой компании, с чего начал разматываться клубок. Но чем больше он разматывался, тем больше становился.

Wirecard была создана в 1999 г. Ее рынок – это платежный процессинг, а клиенты, поначалу обеспечившие компании нишу и рост на старте – те, с кем не стремились связываться банки и другие финансовые организации: нелегальные казино, порносайты и т.п.

Стартап окреп, вырос далеко за пределы ниши, обзавелся респектабельными клиентами (среди которых, к примеру, были платежные платформы Payoneer, ANNA, Curve и даже Apple) и уже в 2018 г. вошел в Топ-30 крупнейших компаний Германии из индекса DAX.

Годом позже британская газета Financial Times, опубликовавшая целую серию расследований, вытащила на свет разного рода махинации в финансовых документах сингапурского отделения Wirecard, где проводились подозрительные сделки и заключались фейковые контракты.

После проблемы всплыли и в отчетах компании о продажах и прибыли в дубайском и ирландском филиалах.

Мало-помалу в балансе немецкой корпорации обнаружили дыру в сумме 2 млрд евро, которые должны были храниться на счетах в процессинговом хабе компании в Восточной Азии. За это направление в компании отвечал Марсалек. Финансовый взлет Wirecard, число (корпоративных) клиентов которой перевалило за 280 тыс., в итоге вызвал вопросы, а 25 июня компания объявила о своей несостоятельности.

Неделей ранее руководство, в том числе Марсалек, были уволены, а гендиректор Маркус Браун и вовсе арестован по обвинению в фальсификации отчетности и манипулировании рынком.

Что касается Яна Марсалека — того, кто, похоже, и обеспечил крах компании, то он всем сказал, что отправляется на Филиппины, искать деньги, якобы размещенные на тамошних счетах. Но туда так и не доехал – очутился в итоге в Беларуси.

Махинации Марсалека

Будучи авантюристом, как считают знающие его люди, и как следует из ряда документов, включая электронную переписку, Марсалек решил, что Ливия, покуда инвесторов отпугивает идущая там война, предоставляет огромные возможности. И в 2015 г. начал там реализацию ряда проектов. К примеру, стал одним из владельцев компании Libyan Cement Company. О чем сам рассказывал при встречах с будущими источниками FT.

Да и вообще любил прихвастнуть и поразить воображение собеседника намеками на свое могущество и связи.

LCC c 2008 принадлежала австрийскому строительному конгломерату Asamer. В 2014 г. он решил избавиться от данного актива, и покупателем стала Libya Holdings Group (LHG).

В самой LHG отрицают какую-либо связь с Марсалеком, однако, согласно документации сотрудничавшей с Asamer консалтинговой фирмой Wieselhuber&Partner (Германия), он в 2017 г. подавал "заявку на списание австрийским правительством долга в размере 20 млн евро по объектам LCC". "Деньги были выплачены, и документы четко указывают на Марсалека", — говорится в материале британской газеты.

Под благовидным предлогом – запустить программы восстановления Ливии – Марсалек развернул бурную деятельность. Для чего нанял в Австрии группу экспертов, специализирующихся на вопросах безопасности и международного развития. Часть из этих специалистов, которые были обеспокоены планами Марсалека, и стали источниками FT.

Российские друзья

Его цель состояла в том, чтобы заполучить собственную сеть, т.е. сколотить действующую за кулисами австрийской политики группу людей, которые помогали бы ему устанавливать контакты с топ-чиновниками, проталкивать проекты и т.д.

В этом ему очень помогло аффилированное с Москвой Австрийско-российское общество дружбы. Оно помогало ему с знакомствами, а тот взамен платил информацией и, вероятно, услугами.

Это общество от Марсалека получало секретные документы, которые ему, в свою очередь, передавали приятели из МВД Австрии и Федерального ведомства защиты конституции и борьбы с терроризмом (BVT).

МВД тогда, а речь идет о 2017 г., напомним, было подконтрольно пророссийской Австрийской партии свободы. Ведомство возглавлял Герберт Кикль, который даже устроил обыски в BVT, чтобы раздобыть и изъять секретные документы о радикалах, связанных с данной партией.

Еще один видный партиец FPÖ, бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, собственно, и стал бывшим, потому что соблазнился переговорами с лже-бизнесвумен из РФ на Ибице.

Череда скандалов привела к политическому кризису, отставке правительства и новым выборам. И завершилась тем, что пророссийская FPÖ очутилась на обочине политической жизни Австрии.

Но это произошло в 2018-2019 гг. И Марсалек еще не знал, какая судьба ждет его друзей из этой партии. Он продолжал трудиться над своими ливийскими прожектами при активном участии россиян. Так, консультантом для него стал много лет прослуживший на Ближнем Востоке арабист Андрей Чупрыгин, который, по данным ряда европейских СМИ, является высокопоставленным офицером ГРУ.

Сам Чупрыгин свою связь с российскими спецслужбами опровергает и уверяет, что предоставлял Марсалеку лишь консультации по региону.

Туры в Россию

Чупрыгин – отнюдь не единственный россиянин, с которым общался Ян Марсалек.

После публикаций FT собственное расследование также провели Bellingcat, The Insider, Der Spiegel и McClatchy. В распоряжение журналистов попали почти 600 страниц иммиграционного досье Марсалека, которые показали, что он очень и очень часто приезжал в Россию.

Его знакомство с РФ состоялось в 2004 г. Потом был шестилетний перерыв, и в 2010 г., когда он вошел в руководство Wirecard, Марсалек вновь зачастил в Россию.

Еще больше, говорится в материале, перелетов он совершил в 2014 г., т.е. с началом агрессии Кремля против Украины, — 10 поездок в Москву, где в основном находился не больше суток. В 2015 г. – семь перелетов и уже меньше суток, 2016 – 16 поездок, преимущественно, на частных самолетах, в Москву Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань.

Порой Марсалек метался между Россией и другими странами. "29 сентября 2016 года Марсалек прилетел из Мюнхена в Москву в 1:55, чтобы вылететь в Афины в 8 утра. На следующий день он вылетел обратно из Греции — на этот раз в Санкт-Петербург, где пробыл всего пять с половиной часов, прежде чем вылететь обратно в Грецию — но на этот раз на остров-курорт Санторини. Все это на трех разных частных самолетах", — говорится в расследовании, авторы которого допустили, что по аналогии с поездками представителей пророссийской итальянской партии "Лига Севера" здесь также может иметь место банальная транспортировка крупных сумм наличности.

Перелеты Марсалек совершал по шести австрийским паспортам (что в Австрии законно), а также по трем паспортам, выданных неназванной странной, но явно не Австрией. К тому же у Марсалека имелся и дипломатический паспорт. Кто выдал, неизвестно, но догадаться несложно.

Однако в 2017 г. Марсалек столкнулся с трудностями. Причем в российском Шереметьево, где его почти целый день отказывались пропустить пограничники, поскольку, согласно миграционной базе, ему выезд был запрещен.

Что же произошло? Bellingcat, получившая доступ к внутренней базе данных ФСБ, сообщает, что Марсалек был крайне интересен для этой спецслужбы, отслеживавшей его передвижения и владевшей подробнейшими данными о нем.

Т.е. в истории уже не только ГРУ, но и Федеральная служба безопасности. А спецслужбы эти, как известно, частенько соперничают.

Так, может, Марсалек и стал жертвой такого соперничества, учитывая его растущую роль в ливийских авантюрах России? Возможно тогда, 29 сентября 2017 г. в московскому аэропорту, его "тормознула" ФСБ, а после ГРУ удалось вмешаться и отбить своего "агента".

ЧВК в Ливии

Россияне, как отмечалось выше, помогали операционному директору Wirecard в реализации его ливийских проектов.

Так, расположенные на востоке Ливии заводы упомянутой Libyan Cement Company охраняла российская ЧВК "РСБ-Групп", которая нанимает бывших бойцов "Альфы", "Вымпела", ФСБ, Рязанского парашютного полка.

Формально наемники заключили контракт на разминирование объектов, однако FT, ссылаясь на сообщения в местных соцсетях, пишет, что те покидали территорию заводов и, по всей видимости, занимались не только разминированием.

Использовать наемников из России, которых в Ливии в последние годы стало заметно больше, Ян Марсалек хотел (сам или кто присоветовал) для создания частной пограничной группы численностью 15 тыс. человек на южной границе Ливии. Эти планы он обсуждал во время встречи с партнерами в феврале 2018 г.

Эта сила (по численности — армейская дивизия полного состава) должна была сдерживать мигрантов из других стран Африки. По словам одного из собеседников расследователей, "перекрытую границу можно было продать ЕС как "решение миграционного кризиса".

Ясное дело, что Марсалек и его российские наемники могли как решить миграционный кризис, так и запустить новый. Что позволяло бы крутить Брюсселем так, как было угодно Кремлю.

Правда, проект этот так и не был реализован. Вероятно, потому что в Ливию пришел еще один крупный региональный игрок – Турция.

Анкара с конца 2019 г. начала оказывать материальную и военную поддержку официальному правительству Ливии, признанному ООН. Следствием чего стал ряд серьезных поражений кремлевского миньона Халифы Хафтара и российских наемников.

Тогда же, повторимся, Financial Times начала раскапывать информацию по Wirecard.

Крах надежд и планов Яна Марсалека был предопределен. А сам он, недолго думая, дал деру, пытаясь сбить со следа правоохранителей трех западных стран, которые имеют ему что сказать.

Расследователи Bellingcat, The Insider, Der Spiegel, McClatchy выяснили, что Ян Марсалек действительно купил билеты на рейс до Филиппин, но там так и не объявился. Его иммиграционные записи подделали.

Сам же Марсалек, согласно базе о пересечении границы, в ночь на 19 июня прибыл в Беларусь на частном самолете. Журналисты изучили данные FlighRadar, Flighstats и FlightAware и обнаружили, что в этот день в Минске садился лишь один такой самолет – из Таллинна. При этом его идентификация заблокирована по просьбе оператора. А спустя два часа после прилета этот бизнес-джет вылетел в Витебск.

Сколько он пробыл в Беларуси, пока неизвестно. Однако, как сообщила со ссылкой на свои источники 20 июля немецкая газета Handelsblatt, Марсалек уже переправлен в Москву и проживает в частном доме к западу от столицы РФ под охраной ГРУ.

В Кремле делают вид, что ничего не знают. Немецкие правоохранители и спецслужбы, в свою очередь, подчеркнули, что до окончания расследования традиционно не распространяются о его деталях.

Надеяться же на то, что, если Марсалек действительно в России, Москва его выдаст или захочет как-то сотрудничать, было бы глупо. Потому-то несколько стран ЕС, говорится в другом материале Handelsblatt, сейчас готовят санкции в отношении непосредственно сотрудников ГРУ.

Помимо претензий к деятельности ГРУ в Ливии и Сирии, у Европы и, в частности, Берлина есть претензии к спецслужбе РФ в связи с кибератаками, проведенными подконтрольных ей хакерскими группами; громкими убийствами в ЕС, покушениями, инцидентом в Солсбери и т. д.

Как "ДС" уже неоднократно писала, отношения между Россией и Германией очень сильно ухудшились из-за откровенно враждебных действий первой в отношении второй.

Аналогичная мысль высказывается и авторами немецкой Handelsblatt: "Германо-российский политический климат в любом случае уже отравлен". Помня о том, какой статус и влияние у ФРГ в Евросоюзе, можно предположить, что проглядывавшееся не так давно потепление, особенно после возвращения россиян в ПАСЕ, откладывается.

Владислав Гирман, «Деловая столица»