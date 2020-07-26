«Это не просто митинг, а тест на солидарность» 26.07.2020, 11:07

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Сегодня нужно показать, что мы готовы освободить политзаключенных.

Это не просто митинг в поддержку кандидата в президенты, это тест на солидарность и демонстрация нашей готовности освободить Сергея и всех политзаключенных. Это репетиция нашей Площади, которая обязательно будет 9 августа, пишет житель Гомеля в Telegram-канале «Баста!».

«Гомельчане, сегодняшний день - экзамен для нас всех. Сергей Тихановский - наш земляк, свою деятельность в качестве борца за свободу страны он начинал именно здесь. Многие из нас его знают.

Сегодня нам нужно показать, что мы его помним, что мы гордимся тем, что он наш, гомельский парень. Сегодня нам всем нужно выйти и поддержать и Сергея, и Светлану. Сегодня для нас очень важный день.

Берем тапки и идем вечером в 20.00 на Юбилейную, 48. Приглашаем всех, с кем сможем пообщаться. Отправляем СМС всем контактам в телефоне. Пишем в соцсетях.

Это не просто митинг в поддержку кандидата в президенты, это тест на солидарность и демонстрация нашей готовности освободить Сергея и всех политзаключенных. Это репетиция нашей Площади, которая обязательно будет 9 августа».

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