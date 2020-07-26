Участник Флешмоба солидарности из Гродно включил на полную громкость обращение Вадима Прокопьева 2 26.07.2020, 11:25

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Новая идея на акцию.

Участник Флешмоба солидарности из Гродно вместо музыки включил на полную громкость обращение ресторатора Вадима Прокопьева к Саше-таракану, пишет Telegram-канал «Баста!».

«Микрорайон Ольшанка в Гродно, - пишет он. - Тоже шумим. Предлагаю включать обращение к трехпроцентному Вадима Прокопьева. Все по делу говорит, четко. Вчера так и сделал - на весь двор».