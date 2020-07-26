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Участник Флешмоба солидарности из Гродно включил на полную громкость обращение Вадима Прокопьева

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  • 26.07.2020, 11:25
  • 2,377
Участник Флешмоба солидарности из Гродно включил на полную громкость обращение Вадима Прокопьева

Новая идея на акцию.

Участник Флешмоба солидарности из Гродно вместо музыки включил на полную громкость обращение ресторатора Вадима Прокопьева к Саше-таракану, пишет Telegram-канал «Баста!».

«Микрорайон Ольшанка в Гродно, - пишет он. - Тоже шумим. Предлагаю включать обращение к трехпроцентному Вадима Прокопьева. Все по делу говорит, четко. Вчера так и сделал - на весь двор».


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