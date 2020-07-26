КНДР объявило о первом случае COVID-19 в стране 3 26.07.2020, 11:33

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Иллюстрационное фото

Подозрения падают на обратного перебежчика из Южной Кореи.

Северная Корея сообщает о «первом в стране подозрении на коронавирус». Как передает агентство KCNA, заболевание выявлено у человека, который три года назад стал перебежчиком в Южную Корею, но на прошлой неделе пересек демаркационную линию, вернувшись на родину, пишет сайт BBC.

Лидер страны Ким Чен Ын провел по этому случаю чрезвычайное заседание с членами своего кабинета и ввел карантинные меры в приграничном городе Кэсон.

Ранее КНДР заявляла, что не имеет случаев Covid-19, что, по словам, аналитиков, маловероятно.

KCNA также сообщило, что Ким Чен Ын назначил провести расследование обстоятельств того, как этот перебежчик смог перейти усиленно охраняемую границу, предупредив, что ответственных за это ждет серьезное наказание.

Между тем, Южная Корея не сообщала о незаконных случаях перехода границы за последние дни.