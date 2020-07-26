Житель Жлобина: Лукашенко - недееспособен 1 26.07.2020, 11:51

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Житель Жлобина рассказал, что думает про нынешнюю избирательную кампанию.

Молодой парень в Жлобине поделился, почему пришел на встречу со Светланой Тихановской, пишет Telegram-канал «Наша ніва».

«Я пришел сюда поддержать Светлану Тихановскую в этой предвыборной кампании. И побороться за свою независимость.

Я за то, чтобы после ее победы провести честные выборы, в которых будут участвовать кандидаты без Лукашенко. Его политика уже устарела и отошла на задний план. Он просто недееспособен. Его страх конкуренции, его поведение просто невозможно оценить. Это слабость».