Гринвичская обсерватория назвала лучшие фотографии загадочных явлений в Космосе 26.07.2020, 11:45

На снимках можно увидеть умопомрачительные кадры звездного неба.

The Insight Investment Astronomy Photographer of the Year — один из лучших мировых конкурсов астрофотографии. На днях организаторы опубликовали шорт-лист финалистов 2020 года, в котором можно увидеть умопомрачительные фотографии звездного неба, планет и космических явлений, пишет «Популярная механика».

Конкурс проводится королевской обсерваторией Royal Observatory Greenwich, это научное учреждение было основано почти 400 лет назад. Всего в конкурсе заявлено восемь основных категорий, охватывающих широкий спектр стилей астрофотографии: от небесных пейзажей, включающих наземные перспективы, до более сфокусированных категорий, рассматривающих галактики и полярные сияния.

Каждая работа это настоящее произведение искусства, за которым кроется удивительная история создания, порой достаточно трудная и требующая от автора невероятного терпения.

Ознакомиться со всеми работами можно на сайте конкурса.