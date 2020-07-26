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Гринвичская обсерватория назвала лучшие фотографии загадочных явлений в Космосе

  • 26.07.2020, 11:45
  • 1,393
Гринвичская обсерватория назвала лучшие фотографии загадочных явлений в Космосе

На снимках можно увидеть умопомрачительные кадры звездного неба.

The Insight Investment Astronomy Photographer of the Year — один из лучших мировых конкурсов астрофотографии. На днях организаторы опубликовали шорт-лист финалистов 2020 года, в котором можно увидеть умопомрачительные фотографии звездного неба, планет и космических явлений, пишет «Популярная механика».

Конкурс проводится королевской обсерваторией Royal Observatory Greenwich, это научное учреждение было основано почти 400 лет назад. Всего в конкурсе заявлено восемь основных категорий, охватывающих широкий спектр стилей астрофотографии: от небесных пейзажей, включающих наземные перспективы, до более сфокусированных категорий, рассматривающих галактики и полярные сияния.

Каждая работа это настоящее произведение искусства, за которым кроется удивительная история создания, порой достаточно трудная и требующая от автора невероятного терпения.

Ознакомиться со всеми работами можно на сайте конкурса.


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