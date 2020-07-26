Санкции против трубы Владислав Гирман, «Деловая столица»

26.07.2020, 13:11

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Почему Китай не будет по-настоящему поддерживать сателлита.

Палата представителей Конгресса США 20 июля приняла имеющую поддержку обеих партий поправку №842 к закону "О национальной обороне на 2021 г". (NDAA, National Defense Authorization Act), которая расширяет действие санкций в отношении компаний, участвующих в реализации проекта строительства газопровода "Северный поток-2", который завершен уже на 90%.

Ее представил демократ из Аризоны Рубен Галльего, являющийся также одним из авторов закона "О защите энергобезопасности Европы" от 2019 г.

Согласно тексту поправки, под действие санкций будут подпадать компании, которые напрямую заняты в прокладке труб, а именно те, которые предоставляют услуги или средства для модернизации технологий и оборудования, включая сварочное; а также фирмы, предоставляющие портовые услуги, услуги по сертификации и страхованию.

Нарушителям запретят въезд в Соединенные Штаты, их счета арестуют и свернут сотрудничество.

После голосования в нижней палате Конгресса дело за верхней – Сенатом, а после документ с внесенными изменениями попадет на стол к президенту Дональду Трампу.

Подпишет ли он его?

Скорее да, чем нет. Еще 15 июля администрация продемонстрировала готовность и наличие политической воли через заявление госсекретаря Майкла Помпео.

Глава американской дипломатии сообщил, что его ведомство исключает оговорку, освобождающую трубопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток" от санкций, предусмотренных разделом 232 закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA, Countering Americaʼs Adversaries Through Sanctions Act).

Некоторые представители американского истеблишмента, в частности экс-советник директора Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США Брайан О`Тул и известный дипломат, куратор политики санкций в администрации Барака Обамы Дэниел Фрид в своей статье для Atlantic Council призвали Трампа не расширять санкции, чтобы не содействовать росту напряжения в отношениях с Германией, а вместо этого продолжить политику диверсификации энергоресурсов на рынке Европы (поставлять американский сжиженный газ, развивать инфраструктуру Польши).

Впрочем, авторы также выразили надежду, что оставшаяся в документе Госдепа норма о координации действий с союзниками будет работать, т.е. гипотетически Германия может и избежать наказания, если переговоры Берлина и Вашингтона будут результативны.

Москва хорохорится

В России пока на самом высоком уровне хранят молчание. На момент написания материала комментария пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова или спикера МИД РФ Марии Захаровой еще не было.

Между тем оператор СП-2, компания Nord Stream 2, пожаловалась, что санкции США "напрямую затронут более 120 европейских компаний и ставят под угрозу рабочие места в Европе".

"Более того, эти санкции поставят под удар около 12 млрд евро капиталовложений в энергетическую инфраструктуру ЕС, в том числе около 8 млрд евро, вложенных в строительство "Северного потока-2", 3 млрд евро, инвестированных европейскими компаниями в развитие газотранспортной инфраструктуры в Германии и 750 млн евро — в Чехии. Эта инфраструктура была построена для доставки газа из "Северного потока-2" на газовые рынки по всей Европе", — добавили в компании.

Позицию правительства РФ же озвучил министр финансов Антон Силуанов в интервью американскому телеканалу CNBC, которое вышло 20 июля, т.е. в день голосования.

Министр пытался храбриться: мол, живем в эпоху санкций, но это хорошо – они делают нас сильнее.

Каким образом сворачивание проекта, призванного увеличить прибыль от поставок газа, сделает сильнее Россию, чья экономика пытается пережить ко всему прочему еще и коронакризис, Силуанов не пояснял.

В самой Германии на голосование конгрессменов также пока не отреагировали.

Однако мнение Берлина известно. На следующий день после заявления Помпео выразил его немецкий коллега Хайко Маас, обвинивший Штаты в игнорировании права Европы покупать газ там, где ей хочется.

По словам главы МИДа ФРГ, энергополитика Европы должна формироваться исключительно в Европе.

В этом его 17 июля поддержал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он назвал санкции США, противоречащими международному праву.

"ЕС глубоко озабочен ростом количества случаев применения санкций или угроз санкций со стороны США против европейских компаний и их интересов. Мы видим эту тенденцию в отношении Ирана, Кубы, а с недавних пор — и в отношении "Северного потока — 2" и "Турецкого потока". Евросоюз твердо выступает против любых санкций США в отношении европейских компаний, преследующих свои законные бизнес-интересы, и считает, что экстерриториальные ограничения противоречат международному праву", — говорится в заявлении главы дипломатии ЕС.

На руку Пекину

Сама по себе проявленная Боррелем солидарность с Германией, лидером Евросоюза, не удивляет. А вот тот факт, что его комментарий медийно связан с реакцией Китая, вызывает вопросы.

20 июля спикер министерства иностранных дел КНР Ван Вэнбинь также осудил действия Вашингтона и подчеркнул, что Пекин принял во внимание заявление Евросоюза.

Американские санкции, вторит Ван Боррелю, "нарушили международное право и основные нормы международных отношений, нанесли ущерб законным правам и интересам других стран".

Единодушие представителя МИД Китая и главы европейского внешнеполитического ведомства заставляет вспомнить материалы The New York Times и Politico о том, как советник Борреля блокировал публикацию доклада о дезинформации со стороны Китая на фоне пандемии Covid-19. А также задуматься, насколько тесно вообще один из руководителей ЕС сотрудничает с Пекином.

Что же до КПД реакции Поднебесной конкретно для Москвы, то не стоит воспринимать ее всерьез. Будто бы Китай проникся бедами саттелита — России, считающей себя его партнером.

Во-первых, Пекин и Вашингтон сейчас на ножах. А ответ на санкции — лишний раз уколоть Трампа.

Во-вторых, тем самым Пекин делает реверанс перед более значимыми игроками – Германией и Евросоюзом в целом.

В-третьих, с каждым ударом США по российской экономике, Москва, стремясь сохранить партнерские отношения хоть с кем-то, идет на все более выгодные для Китая (и в убыток себе) проекты и договоренности.

Так что именно Москва в этой истории теряет больше всех.

С Германией до конца еще все неясно. С одной стороны, низкий уровень отношений между Трампом и Меркель – давно не секрет. С другой стороны, Берлин сейчас несколько отдаляется от России, что выражается как в отказе выводить СП-2 из-под действия Газовой директивы ЕС, так и в намерении ввести санкции за взлом россиянами серверов Бундестага.

Параллельно, заметим, и в США готовят санкции в отношении РФ за киберпреступления – за хакерские атаки на институты и ученых стран Запада, которые работают над вакциной против Covid-19.

Владислав Гирман, «Деловая столица»