Страна Басков - за Беларусь! 26.07.2020, 13:30

Акция солидарности прошла в городе Бильбао.

Акция солидарности с белорусами прошла в городе Бильбао. Об этом Charter97.org сообщили ее участники:

— Мы, белорусы страны Басков, организовали и провели небольшую акцию в городе Бильбао в поддержку честных выборов в родной Беларуси. Новость об этом опубликовали местные СМИ, также присутствовало испанское телевидение, сюжет показали в новостях.