Страна Басков - за Беларусь!

Акция солидарности с белорусами прошла в городе Бильбао. Об этом Charter97.org сообщили ее участники:
— Мы, белорусы страны Басков, организовали и провели небольшую акцию в городе Бильбао в поддержку честных выборов в родной Беларуси. Новость об этом опубликовали местные СМИ, также присутствовало испанское телевидение, сюжет показали в новостях.
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