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Страна Басков - за Беларусь!

  • 26.07.2020, 13:30
Страна Басков - за Беларусь!

Акция солидарности прошла в городе Бильбао.

Акция солидарности с белорусами прошла в городе Бильбао. Об этом Charter97.org сообщили ее участники:

— Мы, белорусы страны Басков, организовали и провели небольшую акцию в городе Бильбао в поддержку честных выборов в родной Беларуси. Новость об этом опубликовали местные СМИ, также присутствовало испанское телевидение, сюжет показали в новостях.


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