закрыть
26 июля 2020, воскресенье, 15:48
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Жлобин показал свою волю и стремление к переменам

5
  • 26.07.2020, 13:52
  • 3,664
Жлобин показал свою волю и стремление к переменам

Митинг Светланы Тихановской перерос в настоящий праздник свободы.

Три тысячи людей в 75-тысячном Жлобине сегодня показали свою волю и стремление к переменам. Непрекращающиеся "Верым! Можам! Пераможам!", "Перемен!", "Жыве Беларусь!" превратили встречу Светланы Тихановской в настоящий праздник свободы, пишет телеграм-канал МКБ.

Людям надоела эта власть, им надоел произвол чиновников, тотальная безработица и низкий уровень жизни. Они готовы это изменить. Победа близка, как никогда!


популярное за неделю

Мнение

Предлагаю устроить веселые проводы «трехпроцентного»
Предлагаю устроить веселые проводы «трехпроцентного»
Давайте погуляем!
Давайте погуляем!
«Борщеварка» уже дает показания
«Борщеварка» уже дает показания Ирина Халип
Три шага к свободной Беларуси
Три шага к свободной Беларуси Андрей Санников