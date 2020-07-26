Жлобин показал свою волю и стремление к переменам 5 26.07.2020, 13:52

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Митинг Светланы Тихановской перерос в настоящий праздник свободы.

Три тысячи людей в 75-тысячном Жлобине сегодня показали свою волю и стремление к переменам. Непрекращающиеся "Верым! Можам! Пераможам!", "Перемен!", "Жыве Беларусь!" превратили встречу Светланы Тихановской в настоящий праздник свободы, пишет телеграм-канал МКБ.

Людям надоела эта власть, им надоел произвол чиновников, тотальная безработица и низкий уровень жизни. Они готовы это изменить. Победа близка, как никогда!