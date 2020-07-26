У трех коммерческих банков в Беларуси - технический сбой: невозможно пользоваться карточками 11 26.07.2020, 14:08

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В мобильном приложении вирус?

Сегодня утром белорусы не смогли снять деньги с карточек в банкоматах «Банка БелВЭБ». Оказалось, не работает также интернет-банкинг, невозможно перевести деньги, произвести онлайн-оплату. Не грузится сайт банка, не отвечают его телефоны, пишет onliner.by.

О проблемах пользователи пишут на странице банка во «ВКонтакте»: «Подтверждаю: снятие наличных средств не работает», «Не работает сайт, телефоны тоже», «Что с банком? Деньги не снять, не оплатить картой». Эти вопросы пока остаются без ответа.

В мобильном приложении вирус?

Проблема обсуждается и на форуме Onliner. Читатели сообщают, что в банковском мобильном приложении обнаружен вирус.

Пока неизвестно, когда технический сбой будет устранен.

Что говорят в банке?

От пресс-службы мы получили такой комментарий:

«Уважаемые клиенты, по техническим причинам наблюдаются перебои в работе банковских карт, а также систем дистанционного банковского обслуживания. Также работа контакт-центра временно приостановлена. Приносим свои извинения. О возобновлении полной работоспособности проинформируем вас дополнительно».

Позже сайт банка заработал.

У «Технобанка» и «Идея Банка» тоже проблемы

О проблемах с доступом к интернет-банкингу нам сообщают также клиенты «Технобанка».

Краткий комментарий появился на сайте «Технобанка»: «Уважаемые клиенты! В связи с проведением внеплановых технических работ на процессинговом центре операции по карточкам банка временно не осуществляются. Приносим извинения за возможные неудобства».

От читателей нам поступают сообщения о том, что «лежит» и интернет-банкинг «Идея Банка».

Комментарий на сайте «Идея Банка»:

«Вынуждены сообщить, что по техническим причинам наблюдаются перебои в работе банковских карт, а также систем дистанционного банковского обслуживания. Процессинговым центром делается все возможное для восстановления работоспособности. О факте восстановления функционала дополнительно проинформируем».

«РРБ-Банк» тоже?

На своем сайте «РРБ-Банк» предупреждает клиентов о возможных кратковременных перерывах в прохождении операций с карточками и в доступе пользователей в систему обслуживания банковских карточек.