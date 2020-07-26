В оккупированном Крыму пересыхает стратегическое водохранилище 1 26.07.2020, 14:20

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Фото: RFE/RL

Площадь водного зеркала значительно уменьшилась за последние полтора месяца.

В оккупированном Россией крымском городе Севастополе в Байдарской долине стремительно мелеет Чернореченское водохранилище, которое является основным источником водоснабжения города.

Об этом сообщает «Крым.Реалии».

Площадь водного зеркала значительно уменьшилась за последние полтора месяца. В Чернореченском водохранилище обнажились островки, вода отступила от дамбы примерно на сто метров.

Фото: RFE/RL

Местные жители рассказали, что за последние несколько десятилетий «так сильно водохранилище никогда не мелело», а также полностью пересохли реки Бага, Арманка, Узунджи и мелкие притоки реки Черной.

При этом Чернореченское водохранилище сильно обмелело даже по сравнению с началом лета.

Фото: RFE/RL