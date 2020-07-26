Светлана Тихановская проводит митинг в Речице (Онлайн, видео)3
- 26.07.2020, 14:41
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(Обновляется) Тысячи человек собрались на площади перед каплицей Ефросиньи Полоцкой.
Кандидат в президенты Светлана Тихановская совместно с представительницами поддержавших ее штабов Марией Колесниковой и Вероникой Цепкало продолжают поездку по городам Беларуси.
Митинг в Речице начинается в 15.00, на площади перед каплицей Ефросиньи Полоцкой.
15.43 Тысячи человек скандируют "Света! Света! Света!".
15.40 Ведущие митинга рассказывают о Светлане Тихановской. Люди ликуют, скандируют "Верым! Можам! Пераможам!".
15.35 Со сцены звучит песня "Перемен!" Цоя. На митинг уже собралось несколько тысяч человек.
15.29 "Мы все хотим свободы и перемен, потому отдадим голоса объединенному штабу и Светлане Тихановской", - говорят музыканты со сцены.
15.26 Люди продолжают собираться на митинг.
15.25 Речица прямо сейчас: этих людей уже не остановить!
15.20 Митинг Светланы Тихановской начался с концерта. Звучит знаменитый хит "Три черепахи".
15.07 На площади собралось уже более тысячи человек.
14.55 Люди массово собираются на митинг Светланы Тихановской еще до его начала.