Семья политзаключенного Дмитрия Фурманова начала голодовку у стен СИЗО на Володарского 1 26.07.2020, 14:48

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Люди подходят и высказывают поддержку.

Сегодня, 26 июля, начали голодовку родственники Дмитрия Фурманова — члена инициативной группы Светланы Тихановской, задержанного и признанного правозащитниками политзаключенным, сообщает tut.by.

Вчера родители мужчины и его невеста записали видеообращение, где рассказали о планируемой акции протеста. Голодать будут невеста Ольга Карякина и мама Дмитрия: отцу-инвалиду этого делать нельзя по медицинским причинам. Сейчас семья находится у СИЗО № 1 на улице Володарского — сюда они приехали из Гродно. «А что нам, там голодать? Лучше здесь, в центре Минска. Тем более все заключенные по этому делу [Тихановского] здесь и сидят», — говорит Ольга.

Фото: tut.by

Дмитрия задержали еще два месяца назад. Почему же голодовку родственники решили объявить именно сейчас?

— Ждали каких-то результатов. Нам все обещали-обещали… Говорили, что идет расследование и вот-вот решение будет принято, — объясняет отец Александр Фурманов. — Но расследование затянулось, зашло в тупик. И непонятно, когда оно закончится и как.

Напомним, на открытое письмо президенту семья ответа тоже не получила.

Воскресный день 26 июля выбран не случайно:

— Если кто-то из граждан захочет нас поддержать, то, наверное, будет удобно сегодня — в выходной, — говорит Александр Фурманов.

Фото: tut.by

Около 12.00 возле СИЗО на Володарского находились только семья Фурмановых, еще одна пара и корреспонденты tut.by. Отец задержанного говорит, что еще пара человек ему звонили и выражали слова поддержки.

— Еще несколько человек писали в комментариях, что вроде бы как присоединятся, — говорит Ольга, невеста Дмитрия.

Около 13.00 у СИЗО появились представительницы «Матерей 328». Женщины выражают Фурмановым поддержку, предлагают ночлег.

Фото: tut.by

— Девочки, мы вас очень-очень поддерживаем и желаем мужества. Так не должно быть. Не должны голодать матери, страдать отцы. Не должно быть так в государстве.

Представители движения «Матери 328» сейчас тоже голодают — уже 16 дней. Фурмановы их морально поддерживали до начала своей акции.

Фото: tut.by

Потом к семье, сидящей на скамейке, подошла женщина. Оказалось, она не знакома с ними — «пришла от чистого сердца». Свое имя она называть журналистам отказалась, но добавила: «Сказать по правде, я тоже поддерживаю движение Тихановского — с апреля, как только о нем узнала».

После того как она сказала слова поддержки семье, сдерживая слезы, женщина добавила:

Фото: tut.by

— И я даже не ожидала от себя такого, что буду здесь рыдать. Я чувствую эту боль, уже два месяца не могу нормально ни пить, ни есть.

Фото: tut.by

Пришел парень: «Ехал в метро мимо, прочел о вас, решил вам водички принести».

Фото: tut.by

Люди подходят и выражают слова поддержки Фурмановым.

Фото: tut.by

Голодать у СИЗО женщины планируют бессрочно.