Триумф президента Зеленского 13 Алексей Кромский, «Эхо Москвы»

26.07.2020, 14:52

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Все познается в сравнении.

На этой неделе дважды судимый рецидивист М. Кривош захватил автобус с заложниками в украинском Луцке. Для проведения операции по освобождению заложников в город вылетел министр МВД Арсен Аваков. Отметим, что город Луцк находится на западе Украины, в 1000 км. от восточного фронта. А потому Луцк, как в целом и весь запад Украины, живет обычной, мирной и спокойной жизнью.

Стоит заметить, что для Украины это первое масштабное нападение террориста на мирных жителей. Злоумышленник сообщил, что он заминировал автобус и в случае невыполнения требований, приведет в действие взрывное устройство. Далее террорист начал выдвигать абсурдные требования. Так, например, он потребовал от Президента Зеленского, чтобы тот записал видео обращение. Господин Президент выполнил требование уголовника, разместив свое обращение в «фейсбуке». Более того, Зеленский лично позвонил террористу и начал вести переговоры об освобождении 13 заложников.

Известно, что Президент Украины — блестящий оратор и отлично владеет словом. Поэтому, еще до записи ролика, Кривош выпустил трех человек по результатам переговоров.

Как мы знаем из банальной фразы: «Все познается в сравнении». В этой связи, предлагаю вспомнить действия российских властей во время подобных, чрезвычайных, террористических ситуаций.

Мы помним, как 23 октября 2002 года вооруженные боевики захватили Театральный центр на Дубровке. Тогда, согласно официальной версии, погибло 130 человек. Борис Немцов, руководитель фракции «СПС» в ГД вел переговоры с боевиками на предмет того, чтобы они выпустили женщин, детей и стариков. Более того, Борис Немцов собирался войти в здание, чтобы провести переговоры с Абу Бакаром. Однако, из Кремля, поступила настойчивая просьба первого лица не ходить и не вести переговоров.

Потом был Беслан, когда мужественные люди типа Руслана Аушева, также предлагали зайти внутрь для того, чтобы в результате переговоров освободить заложников.

Таким образом, Президент России никогда не шел на переговоры с террористами. Более того, великий политический деятель рассказывал нам, что «переговоры с террористами не ведут». Видимо в психологии чекиста -такие переговоры есть слабость власти. Или (страшно подумать) альфа-самец теряется в кризисных ситуациях, предпочитая переносить ответственность на других.

Президент Зеленский рисковал, вступая в переговоры. Он взял на себя политическую ответственность. В случае фиаско его политические конкуренты «умножили бы на ноль» его репутацию. Но, он не побоялся взять ответственность на себя, совершить поступок. И это при том, что согласно российскому зомбоящику — «Зеленский шут» (типа — актер не обладает никакими специальными навыками).

Но главным — он обладает человечностью! Президент, который готов заплатить любую цену ради спасения жизни граждан своей страны, которые к слову, проголосовали за него на честных, свободных и конкурентных выборах (без вбросов и «каруселей»)!

Президент Зеленский — демократически избранный Президент в отличие от «национального лидера», «обнулившегося» на участках, организованных на помойках и в багажниках авто.

Именно поэтому Президент страны, выбранный демократическим путем, чувствует ответственность за каждого гражданина своей страны.

Именно поэтому, ценность человеческой жизни в демократической стране выше, чем в автократии. Точнее, отношение власти к своим гражданам. В случае Украины. Или отношение власти к своим подданным в случае авторитарной России.

Для российской власти, как впрочем, и для большинства населения, государство важнее человека. В том числе и для самого человека. Житель России искренне считает, что государство вправе забрать у человека все: собственность, свободу и жизнь. Житель Украины считает, что человек важнее государства! Для него на первом месте его права, свободы и ценности. Поэтому мы видим разницу менталитетов и разницу в отношении власти к соотечественникам. А, потому: «Украина не Россия!», как сказал другой Президент демократической Украины Л.Д.Кучма.

Алексей Кромский, «Эхо Москвы»