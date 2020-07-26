Алесь Круткин: После Флешмоба солидарности cобираемся и гуляем по своему району 1 26.07.2020, 15:15

Каждый вечер - и до победы!

Видеоблогер Алесь Круткин обратился к белорусам на своем youtube-канале:

— Еще недавно, когда мы говорили о том, что Саше 3% осталось пару месяцев, у многих были сомнения. Сейчас вы сами убедились, что нас - миллионы, нас 97%, а он - даже не хромая утка, а подбитый селезень, стремительно падающий в бездну настречу забвению.

Сотни тысяч белорусов уже месяц участвуют во флешмобе солидарности чтобы поддержать народных героев. Сергея Тихановского, Виктора Бабарико, Николая Статкевича, Павла Северинца, блогеров Серого Кота, Сергея Петрухина, Александра Кабанова, Мозгона, других борцов за нашу свободу! Каждый вечер в 19:00 мы выходили на балконы и поддерживали политзаключенных гремя посудой, включая Перемен и Стены рухнут, аплодируя и улыбаясь. Сначала в одиночку. Потом вместе с соседями. А затем целыми домами , дворами, и даже кварталами!

Идею поддержали автомобилисты которые сигналят в 7 вечера, велосипедисты, поставившие на уши неповоротливых гаишников, наши бабушки и дедушки, которые по вечерам собираются на лавках у подъездов и толкуют только о сашином конце.

Движение это жизнь. Поэтому давайте будем радоваться жизни и пойдем гулять. Каждый вечер после Флешмоба солидарности.

Собираемся и гуляем по своему району, Выгуливайте совместно с друзьями собачек. Приглашайте как можно больше людей. Мамы с колясками обединяйтесь в группы и идите на прогулку! Знакомьтесь, обсуждайте новости и будущее страны, играйте в игры. Например, в крокодила. Берите с собой гитары и другие инструменты. Это очень важно. Пусть сотни тысяч человек своей ежедневной прогулок поддержит арестантов. Это полезно и для здоровья и для страны. Каждый вечер после флешмоба и до 20.00 - прогулка солидарности!