На улицах Болгарии не утихают протесты 26.07.2020, 15:30

Протестующие скандируют «Отставка!» и «Мафия».

Несколько сотен человек вышли на протест против правительства Болгарии в Софии накануне, несмотря на замену нескольких министров в правительстве.

Протестующие выкрикивали «Отставка!» и «Мафия», некоторые из них забросали здание Совета министров в центре столицы помидорами и рулонами туалетной бумаги, сообщает «Радіо Свобода».

Акции продолжаются 17 дней подряд. Они не прекратились даже после того, как премьер-министр Бойко Борисов заменил четырех министров в своем правительстве. 23 июля он уволил министров финансов, внутренних дел и экономики после обвинений в том, что они обслуживают интересы влиятельного бизнесмена и медиамагната Деляна Пеевски, которого связывают с оппозиционным Движением за права и свободы (DPS). Впоследствии стало известно и об увольнении министра туризма.

Протесты начались после того, как 9 июля Офис генерального прокурора Болгарии провел обыски в штаб-квартире президента Румена Радева. Демонстранты расценили обыски как атаку правительства и генерального прокурора на президента.

Обыски произошли после того, как президент заявил, что Национальная служба защиты (НСЗ), ответственная за охрану первых лиц государства, должна прекратить защищать одного из самых влиятельных людей Болгарии и почетного председателя партии DPS Ахмеда Догана.

Кроме того, протестующих разгневал запрет НСЗ на посещение публичного пляжа рядом с летней резиденцией Догана на берегу Черного моря.

По словам протестующих, их удовлетворит только полная отставка правительства. Радев, в свою очередь, поддержал их.

Протесты в Болгарии проходят на фоне растущей политической напряженности между Радевым и правоцентристским правительством премьера Борисова накануне выборов, запланированных на 2021 год.