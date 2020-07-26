«Это непередаваемые ощущения - чувство радости, свободы и счастья» 26.07.2020, 15:41

Вместе мы - большая сила.

- Пишем вам из Бреста, - рассказывает подписчица телеграм-канала «Баста» и автор видео. - Были вчера на митинге. Столько положительных эмоций! Столько счастливых глаз, добрых, милых людей!

Это непередаваемые ощущения - чувство радости, свободы и счастья. Чувство того, что вместе мы - большая сила.

На митинге были всей семьей, а после окончания еще два часа делились друг с другом впечатлениями.

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