закрыть
26 июля 2020, воскресенье, 15:49
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Это непередаваемые ощущения - чувство радости, свободы и счастья»

  • 26.07.2020, 15:41
«Это непередаваемые ощущения - чувство радости, свободы и счастья»

Вместе мы - большая сила.

- Пишем вам из Бреста, - рассказывает подписчица телеграм-канала «Баста» и автор видео. - Были вчера на митинге. Столько положительных эмоций! Столько счастливых глаз, добрых, милых людей!

Это непередаваемые ощущения - чувство радости, свободы и счастья. Чувство того, что вместе мы - большая сила.

На митинге были всей семьей, а после окончания еще два часа делились друг с другом впечатлениями.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Предлагаю устроить веселые проводы «трехпроцентного»
Предлагаю устроить веселые проводы «трехпроцентного»
Давайте погуляем!
Давайте погуляем!
«Борщеварка» уже дает показания
«Борщеварка» уже дает показания Ирина Халип
Три шага к свободной Беларуси
Три шага к свободной Беларуси Андрей Санников