Брестские борцы с аккумуляторным заводом бойкотировали встречу с чиновниками 26.07.2020, 16:10

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Фото: tut.by

Активисты прошли колонной по городу.

26 июля в Бресте противники аккумуляторного завода не пошли на встречу с руководством предприятия, которая проходила в актовом зале горисполкома. Вместо этого активисты прошли колонной по центральным улицам города, пишет tut.by.

В 12.00 активисты вышли на площадь Ленина, где два с половиной года кормят голубей в знак протеста со строительством аккумуляторного завода. Сотрудники милиции попросили их покинуть площадь и пройти в актовый зал горисполкома, где в 12.30 была назначена встреча с директором предприятия Дмитрием Бутовым и главным инженером Сергеем Дубновицким.

В назначенное время активисты подошли к актовому залу, но на встречу решили не идти. Около 40 противников завода же прошли колонной через площадь Ленина и дальше по улицам Пушкинской и Советской. Конечной точкой маршрута стала площадка возле кинотеатра «Беларусь». После этого активисты разошлись. Сотрудники милиции им не мешали. По предварительной информации, обошлось без задержаний.

— Позиция активистов твердая: мы против аккумуляторного завода. Поэтому обсуждать с руководством предприятия нам нечего, — пояснил правозащитник Роман Кисляк, который присутствовал на встрече. — Я остался в зале, чтобы задать вопросы по обеспечению безопасного хранения опасных материалов на заводе.

Несмотря на демарш противников завода, встреча с руководством предприятия все же состоялась. По словам Романа Кисляка, в зале присутствовали зрители, которые не являются активистами движения против аккумуляторного завода.

— После встречи часть из них прошла к припаркованному возле горисполкома микроавтобусу с надписью «Пинск» и на нем уехала, — говорит правозащитник.

В начале мероприятия Дмитрий Бутов рассказал тем, кто остался, что у компании есть положительное заключение государственной экологической и строительной экспертиз.

— Предприятие не осуществляет производственной деятельности. Чего мы ждем? Мы ожидаем отмену распоряжения председателя Брестского облисполкома о приостановке строительства. Ну и результата по местному референдуму. На сегодняшний день, если подготовить это все, то у нас есть вся разрешительная документация для того, чтобы мы могли приступить к пусконаладке. Только ожидаем решение ваших жителей по референдуму, — рассказал Дмитрий Бутов.

Напомним, строительство аккумуляторного завода ООО «АйПауэр» вызвало волну недовольства у жителей Бреста и нескольких деревень Брестского района. Они считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площади Ленина в Бресте проходят встречи противников аккумуляторного завода.