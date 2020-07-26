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В Минской области пройдут пикеты в поддержку Светланы Тихановской

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  • 26.07.2020, 16:14
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В Минской области пройдут пикеты в поддержку Светланы Тихановской

Расписание.

Приходите на пикеты с доверенными лицами кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской в своём городе!

Приходите ради себя. Ради своей семьи. Ради тех, кто сейчас сидит, чтобы вы вышли. И не забывайте о главном: приводите с собой друзей, родителей, бабушек и дедушек, пишет телеграм-канал «Страна для жизни».

27 июля, понедельник

Березино. 18:00 - 20:00 - ул. Интернациональная 1, к-тр Юбилейный.

28 июля, вторник

Марьина Горка. 19:00 - 21:00 - ул. Стадионная 4, стадион.

29 июля, среда

Любань. 18:00 - 20:00 - ул. Советская, парк культуры и отдыха.

30 июля, четверг

Солигорск. 18:00 - 20:00 - ул. Ленинского Комсомола 51, стадион "Строитель".

31 июля, пятница

Слуцк. 17:00 - 20:00 - ул. Ленина 158, молодежный центр.

1 августа, суббота

Клецк. 16:00 - 19:00 - ул. Ленина, стадион.

2 августа, воскресенье

Несвиж. 16:00 - 19:00 - ул. Гейсика 1, молодежный центр.


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