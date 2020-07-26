В Минской области пройдут пикеты в поддержку Светланы Тихановской

В Минской области пройдут пикеты в поддержку Светланы Тихановской1
- 26.07.2020, 16:14
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Расписание.
Приходите на пикеты с доверенными лицами кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской в своём городе!
Приходите ради себя. Ради своей семьи. Ради тех, кто сейчас сидит, чтобы вы вышли. И не забывайте о главном: приводите с собой друзей, родителей, бабушек и дедушек, пишет телеграм-канал «Страна для жизни».
27 июля, понедельник
Березино. 18:00 - 20:00 - ул. Интернациональная 1, к-тр Юбилейный.
28 июля, вторник
Марьина Горка. 19:00 - 21:00 - ул. Стадионная 4, стадион.
29 июля, среда
Любань. 18:00 - 20:00 - ул. Советская, парк культуры и отдыха.
30 июля, четверг
Солигорск. 18:00 - 20:00 - ул. Ленинского Комсомола 51, стадион "Строитель".
31 июля, пятница
Слуцк. 17:00 - 20:00 - ул. Ленина 158, молодежный центр.
1 августа, суббота
Клецк. 16:00 - 19:00 - ул. Ленина, стадион.
2 августа, воскресенье
Несвиж. 16:00 - 19:00 - ул. Гейсика 1, молодежный центр.