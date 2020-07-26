В Люблине отмечают 40-ю годовщину забастовок, положивших начало эре «Солидарности» 26.07.2020, 16:18

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Фото: PAP/Jacek Szydłowski

Изначально поводом для рабочих протестов Люблинского июля-80 было повышение цен на продукты.

В Люблине с участием премьера Польши Матеуша Моравецкого проходят мероприятия, посвященные 40-й годовщине Люблинского июля-80, передает «Польское радио».

Рабочие забастовки на предприятиях в Люблине и Сьвиднике, известные как Люблинский июль-80, положили начало эре «Солидарности».

Программа мероприятий началась богослужением в Люблинском архикафедральном костеле. «Солидарность - это большое общественное движение, открывшее новую главу в истории Польши и Европы», - сказал люблинский митрополит Станислав Будзик:

«В историю вошло подписание 40 лет тому назад Августовских соглашений, сначала в Щецине, затем в Гданьске. А мы собрались сегодня в Люблине, чтобы напомнить, что до августа был июль, а до Гданьска и Щецина - Люблин и Сьвидник. Июльские забастовки 1980 года охватили более 150 предприятий в нашем регионе и стали началом массового движения, охватившего другие территории нашей Отчизны».

Премьер Польши Матеуш Моравецкий сказал, что отвага люблинских рабочих внесла большой вклад в то, что Польша сейчас - свободная страна. Протесты, начатые в июле в Люблине и Сьвиднику, подорвали основы коммунизма и привели к его краху в Польше и во всей Европе, - подчеркнул глава польского правительства.

Изначально поводом для рабочих протестов Люблинского июля-80 было повышение цен на продукты питания. В процессе забастовок рабочие выдвинули требования отмены привилегий для правящих.