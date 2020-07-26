«Первый раз в жизни вижу такую атмосферу, город оживает» 26.07.2020, 16:47

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Фото: «Наша Ніва»

Эмоции тех, кто побывал на предвыборных митингах кандидатов протеста.

Телеграм-каналу «Баста» пишут участники предвыборных митингов кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской из Жлобина и Светлогорска.

- Светлогорск, мы супер! - пишет житель города. - Оказывается, мы есть и мы можем больше, чем думалось!

Сегодняшний день войдёт в историю нашего города, потому что наши люди, несмотря на вечную спячку, вышли и показали, что у нас есть мнение и мы готовы за него горой стоять!

Я первый раз в жизни вижу такую атмосферу у нас. Город оживает и больше никогда не погрузится в безнадёгу, потому что мы этого не допустим!"

"Воскресенье, пошли на пикет Тихановской с детьми, - рассказывает жительница Жлобина. - Да даже и если бы будний день был, то взяли бы выходной, потому что такое пропускать нельзя ни в коем случае.

Муж работает на БМЗ, там дела сейчас совсем как-то не очень, каждый день обсуждаем планы на самое ближайшее время. Муж говорит, что там у них через слово речь о забастовке заходит, потому что падать уже дальше некуда. Поэтому для нашей семьи важно поддержать Светлану, мы верим что она изменит всё к лучшему, ведь она своя, по настоящему народный кандидат!

На пикете всё отлично было, даже дети наши танцевать начали, когда музыка заиграла! Спасибо, что устроили нам маленький праздник, ждём продолжения вечером 9 августа!"