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Пикет в поддержку Светланы Тихановской прошел в Быхове

  • 26.07.2020, 16:56
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Пикет в поддержку Светланы Тихановской прошел в Быхове
Фото: «Белсат»

В открытый микрофон люди смогли рассказать о наболевшем.

26 июля в Быхове прошел пикет в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской. Мероприятие устроили доверенные лица. Начался пикет с выступления с программой Тихановской, потом был открыт микрофон, когда каждый мог озвучить проблемы, которые его волнуют. Также звучала музыка.

Доверенное лицо Светланы Тихановской, политик Владимир Шанцев, считает, что сама Светлана не в состоянии объехать все города, но это сделать очень важно, так как «с людьми надо разговаривать и их надо слушать». Поэтому он с другими доверенными лицами сегодня посетил Быхов, а вечером с 17:00 до 19:00 проведут пикет в Черикове.

Жители Быхова активно высказывались в свободный микрофон.

«Я хочу каждый день просыпаться и видеть, что мои близкие люди рядом и им хорошо. Я хочу ходить на работу не для галочки, а для того, чтобы делать что-то полезное. Я хочу, чтобы мой муж больше не уезжал на заработки за границу, а был дома со своей семьей. Я хочу 5 детей, как у моей бабушки, но не могу это позволить на свою зарплату в 200 рублей», – сказала молодая жительница Быхова.

Более зрелый мужчина из толпы высказался так:

«Вам государство говорит, что оно хорошее и вы хорошо живете благодаря нему. Но это не так. Хорошо вы живете благодаря людям. [Благодаря] учительнице, которая за свои деньги приобрела краску и покрасила окна в классе, воспитательнице, врачу и другим людям, которые ответственно относятся к своей работе и по крупицам делают нашу жизнь лучше».


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