В понедельник будет до +30°С 26.07.2020, 17:07

Прогноз синоптиков.

До 30 градусов тепла ожидается в Беларуси 27 июля, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по юго-восточной половине, утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах грозы и сильные дожди. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер неустойчивый умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха ночью составит от 13 до 19 градусов выше нуля. Днем будет 22-28, местами по Гомельской области - 30 градусов тепла.