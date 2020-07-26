Какие авто могут купить белорусы из «автоконфиската» 2 26.07.2020, 17:41

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Мнение экспертов.

Журналисты abw.by посмотрели ассортимент минского «автоконфиската» и приценились.

Прощание с Bentley и трансферные машины

Первое наблюдение - машин не особенно много. Раньше они стояли друг на друге - теперь такого нет. Но ряды достаточно заполнены различными вариантами. Как "убитыми", не очень "убитыми", так и вполне "живыми" на вид.

И нет того самого Bentley Brooklands 2008 года выпуска, который конфисковали у Виталия Арбузова и который годами стоял на парковке за ограждением.

Судя по информации блогера nik_thunderbird, машина получила могилевскую "прописку". Bentley появился в "конфискате" еще в 2017 году и, судя по всему, все же был кем-то куплен.

Также здесь распродают автомобили Национального аэропорта - трансферы. Например, один из Daewoo Matiz 2011 года выпуска был выставлен на продажу по стартовой цене 1800 рублей. Пробег у автомобиля не такой уж и большой - 105.000 км. Но коррозия, увы, есть.

Еще один трансфер - Volkswagen Touran 2012 года с 1,4-литровым мотором за 4200 рублей. Внимание, пробег - 790.000 км! А говорят, что современные автомобили ненадежные… Проехал же как-то столько и даже продается.

"Может, хотите "закладку" заложить?"

За 838 рублей можно купить мох на бамперах ВАЗ-21043 1991 года выпуска. На площадке очень много "убитых тазиков", простите, моделей ВАЗ.

Среди них неплохим показался ВАЗ-21061 с неустановленным годом выпуска за 1749 рублей. Цвет белый, но ржавчина не проступает. Указан пробег 2514 км, но какой круг одометра - непонятно.

Есть не только советские легенды, но и немецкие - Mercedes-Benz W140 S350, выпущенный в 1993 году. На удивление, не такой уж и "уставший" на вид, только чехлы в салоне страшненькие. Цена - 11.197 рублей.

Не "корчами" едиными

А такое вы видели? Самодельный квадроцикл на базе советского "оппозитника". Цена - 1200 рублей. Как нам кажется, дороговато даже за такой эксклюзив…

Но не "корчами" едиными. В первых двух рядах стоят вполне приличные и свежие автомобили. Например, BMW 118i 2008 года выпуска за 16.177,5 руб..

Range Rover Sport 2013 года с трехлитровым мотором - один из самых дорогих автомобилей на площадке. Цена - 61.100 рублей.

"Ничего особенно интересного мы тут не нашли, - говорит один из посетителей. - Интересные экземпляры очень быстро выхватывают "перекупы". Но среди коммерческой техники, бывает, попадаются интересные экземпляры. Например, за этот Ford Transit явно будут ожесточенные споры".

Ford Transit 2008 года выпуска с 2,4-литровым мотором и пробегом 336.000 км выставлен со стартовой ценой 11.577 рублей.

Забавный экземпляр на площадке - Mercedes W210 с надписью Uber. Происхождение наклейки осталось неизвестным. Машина на приемке, цены и информации пока нет.

Мототехники немного. Например, в продаже есть городской китайский мотоцикл Racer Fighter RC 300 2019 года с 270-кубовым мотором.

"ИЖ Планета" 1988 года выпуска с пробегом 20.000 км продавался за 534 рубля. Настоящий советский мотоцикл с коляской, главное - завести.

Тут же картинно стоял трактор МТЗ за 5248 рублей.

А рядом - техника более современная.

Знаменитая "шишига" - вездеход ГАЗ-6601 1983 года выпуска - продавалась за 4762 рубля. Стояла в углу, спрятавшись за фурами.

Два уазика распродают на запчасти: "буханка" - за 2020 рублей, "козлик" - за 878.

Bердикт

В целом не сказать, что "автоконфискат" привлекает большим количеством "живых" на вид автомобилей, достаточно много недорогих авто как минимум с визуальными проблемами. Тем не менее посетителей это не отталкивает, их довольно много. Торги тоже идут активно, машины разбирают. Площадка постоянно проводит переоценку, поэтому на многие авто находятся покупатели. Зато много интересных эксклюзивных автомобилей, мотоциклов и даже самоделок. Сюда как минимум можно приходить как в музей.

Впрочем, раз "перекупы" тут бывают, значит, что-то интересненькое действительно попадается. Главное - удачно сыграть.