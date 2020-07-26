Кремль откровенно растерялся Эль Мюрид

26.07.2020, 18:07

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Рейтинг Путина становится все меньше.

В Хабаровске новый митинг. Лозунги уже прочно перешли в политическую плоскость. За две недели люди убедились, что челобитными проблемы не решаются.

Власть вынуждена "замечать" происходящее, как обычно включая весь нехитрый набор, который вроде бы должен умалить событие. Главный тезис, конечно - "вышло мало", "жалкая кучка" и "маргиналы".

Ошибочность такого подхода вполне очевидна: ненасильственный протест имеет свои особенности. Главное - какова поддержка протестующих как в самом городе, в Хабаровском крае, в регионе и по стране в целом. Десять, двадцать или пятьдесят тысяч протестующих (да хоть весь полумиллионный город), вышедшие на улицу - капля в масштабах страны. Но вот солидарность с ними - дело совершенно иное. И судя по всему, требования хабаровчан и их лозунги вполне поддерживаются везде. Ненасильственный протест подтачивает легитимность режима, снижая ее до нуля. Это и есть ключевая задача любых ненасильственных мероприятий.

Власть не понимает пока, что с этим всем делать. Ответить насилием - да не вопрос. Другое дело, что силовики - тоже люди, и их готовность поддерживать валящийся режим становится неопределенной. Даже единичный бунт или отказ выполнять преступные приказы могут сорвать ситуацию в еще более непредсказуемый сюжет.

И чем дольше продолжаются протесты, чем ниже падает рейтинг Путина, чем меньше остается легитимности у режима, тем вероятность сбоя в карательной машине выше.

Новый губернатор при этом делает одну ошибку за другой. По его словам протесты организованы и проводятся иностранцами. Впрочем, для него весь народ России - это иностранцы, нынешняя номенклатура себя с народом не ассоциирует, она здесь занимается другими вопросами. Так что - да, протесты хабаровчан организованы какими-то чужими для власти людьми - жителями Хабаровска. Они-то для нового врио и есть самые настоящие иностранные граждане.

С аппаратной точки зрения Дегтярев тоже умудрился сделать совершенно катастрофическую ошибку, козыряя тем, что его послал сюда Сам Путин. Я, дескать, человек маленький, но моими устами говорит сам президент РФ. Худшего для авторитета руководителя, чем прятаться за чужим авторитетом, нет и быть не может. Особенно если этот чужой авторитет здесь таковым не является. Путин назвал Дегтярева опытным политиком, но судя по всему, как раз руководящего опыта там не просто нет, а это величина отрицательная. Кадровый голод и отсутствие антикризисных специалистов налицо. А откуда им взяться, если отбор идет по совершенно иным принципам?

Пока "дело Фургала" выглядит целой чередой катастрофических провалов власти. Впрочем, на фоне того, что вся политика режима - сплошной провал, хабаровские события становятся лишь еще одним пунктом в этом бесконечном списке.

Эль Мюрид, «Главред»