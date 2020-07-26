Громко и с песнями 26.07.2020, 19:16

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Продолжаем шуметь.

В Беларуси десятки тысяч человек выходят на акции в поддержку перемен. В это же время, продолжается Флешмоб солидарности в 19:00 в разных формах: люди шумят на балконах, громко включают музыку, устраивает вело и автопробеги.

Выходят на улицу и просто гуляют по своему району. Приглашают друзей, родственников, соседей делать то же самое.

Таким образом белорусы проявляют солидарность с политзаключенными и сторонниками перемен. Продолжается и волна международной солидарности.

19:00 В центре Минска велосипедисты и автомобилисты подбадривали прохожих гудками и сигналами.

19:00 Парк дружбы народов в Минске поддержал флешмоб танцами ровно в 19.15.

19: 00 Кафе в Речице. За этот город после сегодняшней встречи можно не волноваться.

19:00 Дальнобойщики - с нами!

19:00 С каждым днем национальных флагов на домах - все больше и больше.

19:00 Солидарность - всеми доступными способами. Включаем креатив.

19:00 Традиционная сирена над Брестом.

19:00 Первые фото!