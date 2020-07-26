Громко и с песнями
- 26.07.2020, 19:16
- 3,809
Продолжаем шуметь.
В Беларуси десятки тысяч человек выходят на акции в поддержку перемен. В это же время, продолжается Флешмоб солидарности в 19:00 в разных формах: люди шумят на балконах, громко включают музыку, устраивает вело и автопробеги.
Выходят на улицу и просто гуляют по своему району. Приглашают друзей, родственников, соседей делать то же самое.
Таким образом белорусы проявляют солидарность с политзаключенными и сторонниками перемен. Продолжается и волна международной солидарности.
19:00 В центре Минска велосипедисты и автомобилисты подбадривали прохожих гудками и сигналами.
19:00 Парк дружбы народов в Минске поддержал флешмоб танцами ровно в 19.15.
19: 00 Кафе в Речице. За этот город после сегодняшней встречи можно не волноваться.
19:00 Дальнобойщики - с нами!
19:00 С каждым днем национальных флагов на домах - все больше и больше.
19:00 Солидарность - всеми доступными способами. Включаем креатив.
19:00 Традиционная сирена над Брестом.
19:00 Первые фото!