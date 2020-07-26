Телеканал штата Айдахо рассказал о белорусском орнитологе 26.07.2020, 18:30

Владимир Ивановский

73-летний ученый сохраняет популяцию хищных птиц.

Телеканал KTVB-7 из американского города Бойсе, штат Айдахо, разместил минутный ролик, подготовленный сервисом Buzz 60, о белорусском орнитологе Владимире Ивановском, пишет belmir.by.

Как рассказывается в сюжете, с целью сохранения популяции хищных птиц в Беларуси 73-летний ученый создал почти 700 искусственных гнезд. Чтобы поместить их на деревья, мужчина взбирается на головокружительную высоту.

Кроме того, он помечает пернатых для возможности их отслеживания, что также выглядит довольно опасным.

Поясняется, что прежде чем изготовлять жилища для птиц, наш соотечественник изучил множество сделанных ими самими конструкций, обращая внимание на места расположения, тип деревьев и предпочтительное количество света.

Из указанного выше числа гнезд примерно треть используется хищными пернатыми разных размеров. Некоторые из них относятся к исчезающим видам, некоторые – к обычным.