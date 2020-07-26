До начала Флешмоба солидарности осталось 10 минут
- 26.07.2020, 18:50
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Приближаем победу.
Об этом написал телеграм-канал «Баста»:
- Друзья, напоминаем, что в 19.00 мы продолжаем Флешмоб солидарности со всеми, кто борется за жизнь и свободу белорусов. Открываем окна, выходим на балконы, громко включаем музыку, аплодируем и стучим в кастрюли. Делаем это ровно 2 минуты.
Автомобилисты и велосипедисты поддерживают музыкой, гудками и сигналами!
А потом - выходим на улицу и просто гуляем по своему району. Приглашаем своих друзей, родственников, соседей делать то же самое.
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