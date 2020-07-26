Зеленский поговорил по телефону с Путиным 9 26.07.2020, 19:05

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Президент Украины поднял вопрос Донбасса.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Путиным, сообщает liga.net.

Как отмечается, стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время Нормандского саммита 9 декабря 2019 года в Париже. Зеленский поднял вопрос безопасности на Донбассе.

Сообщается, что собеседники приветствовали достижение договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе, который начинается с 00:01 27 июля 2020 года. Как уточняется, Путин поддержал эту договоренность, и оба лидера согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима тишины.

В ОП пишут, что президенты обсудили детали взаимодействия в части разминирования, разведения сил и средств и открытия новых КПВВ на линии соприкосновения, деятельность СММ ОБСЕ, а также обеспечение доступа Международного комитета Красного Креста к удерживаемым лицам.

Отмечается, что Зеленский поднял вопрос освобождения крымского татарина Руслана Сулейманова в связи с трагической гибелью его трехлетнего сына.

В ОП добавили, что Зеленский особо отметил необходимость дальнейших практических шагов в вопросе освобождения удерживаемых на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в России украинских граждан.

Сообщается, что стороны также обсудили закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который находится на рассмотрении в политической подгруппе ТКГ, и закон о децентрализации, предусматривающий изменения в Конституцию Украины.

В Кремле написали, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

"Подробно обсуждены различные аспекты урегулирования внутриукраинского кризиса.. Путин охарактеризовал принятое 15 июля Верховной Радой постановление о проведении местных выборов в 2020 году как противоречащее Минским соглашениям и ставящее под угрозу перспективы урегулирования. Кроме того, выражена серьезная озабоченность в связи с недавними заявлениями высокопоставленных официальных лиц Украины о неприемлемости ряда положений "Комплекса мер" и необходимости его пересмотра", – говорится в сообщении пресс-службы президента страны-агрессора.

22 июля Трехсторонняя контактная группа во время заседания договорилась об установлении полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 27 июля.