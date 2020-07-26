Стало известно, где в Витебской области пройдут пикеты в поддержку Тихановской

Стало известно, где в Витебской области пройдут пикеты в поддержку Тихановской1
- 26.07.2020, 19:11
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Подробное расписание.
- Друзья, приходите на пикеты с доверенными лицами Светланы Тихановской в своём городе, пишет телеграм-канал «Страна для жизни».
Приходите ради себя. Ради своей семьи. Ради тех, кто сейчас сидит, чтобы вы вышли. И не забывайте о главном: приводите с собой друзей, родителей, бабушек и дедушек.
27 июля, понедельник
Дубровно. 17:00 - 19:00 - ул. Оршанская 2а.
28 июля, вторник
Толочин. 17:00 - 19:00 - "Мелиоратор", стадион.
29 июля, среда
Орша. 15:00 - 18:00 - пр-т. Текстильщиков, обелиск.
Городок. 18:00 - 20:00 - ул. Красноармейская, фонтан в малом парке.
30 июля, четверг
Дубровно. 17:00 - 19:00 - ул. Оршанская 2а.
Шумилино. 19:00 - 21:00 - ул. Короткина, городской парк.
31 июля, пятница
Толочин. 17:00 - 19:00 - "Мелиоратор", стадион.
1 августа, суббота
Сенно. 12:00 - 14:00 - ул. Октябрьская/Красного Октября, сквер.
Чашники. 15:00 - 17:00 - пл. Свободы.
2 августа, воскресенье
Витебск. 12:00 - 14:00 - Парк Мазурино, сцена.