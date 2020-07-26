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Стало известно, где в Витебской области пройдут пикеты в поддержку Тихановской

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  • 26.07.2020, 19:11
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Стало известно, где в Витебской области пройдут пикеты в поддержку Тихановской
Фото: tut.by

Подробное расписание.

- Друзья, приходите на пикеты с доверенными лицами Светланы Тихановской в своём городе, пишет телеграм-канал «Страна для жизни».

Приходите ради себя. Ради своей семьи. Ради тех, кто сейчас сидит, чтобы вы вышли. И не забывайте о главном: приводите с собой друзей, родителей, бабушек и дедушек.

27 июля, понедельник

Дубровно. 17:00 - 19:00 - ул. Оршанская 2а.

28 июля, вторник

Толочин. 17:00 - 19:00 - "Мелиоратор", стадион.

29 июля, среда

Орша. 15:00 - 18:00 - пр-т. Текстильщиков, обелиск.

Городок. 18:00 - 20:00 - ул. Красноармейская, фонтан в малом парке.

30 июля, четверг

Дубровно. 17:00 - 19:00 - ул. Оршанская 2а.

Шумилино. 19:00 - 21:00 - ул. Короткина, городской парк.

31 июля, пятница

Толочин. 17:00 - 19:00 - "Мелиоратор", стадион.

1 августа, суббота

Сенно. 12:00 - 14:00 - ул. Октябрьская/Красного Октября, сквер.

Чашники. 15:00 - 17:00 - пл. Свободы.

2 августа, воскресенье

Витебск. 12:00 - 14:00 - Парк Мазурино, сцена.


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