«Распустите парламент!»: Молодые таиландцы массово требуют отставки правительства 1 26.07.2020, 19:29

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Фото: REUTERS

В Бангкоке провели марш за демократию.

Сотни молодых тайских протестующих в воскресенье, 26 июля, приняли участие в марше за демократию в столице Таиланда Бангкоке. Они спели песню с японского мильтфильма, а символом протеста стал герой аниме хомяк Хамтаро. Об этом сообщает Reuters (перевод — nv.ua).

На митинге протестующие спели песни из анимационного сериала о хомяке, который любит семена подсолнуха, переделав слова на собственный лад.

«Вкусная еда — это деньги налогоплательщиков», «Распустит парламент! Распустите парламент! Распустите парламент!» — пели они, бегая вокруг памятника демократии Бангкока, как хомяк в колесе.

Протестующие говорят, что используют такую причудливую тактику для серьезных целей.

Лидеры таиландского движения «Свободная молодежь» заявили, что на следующей неделе выйдут на очередную масштабную демонстрацию, если их требования не будут выполнены, в частности роспуск парламента, пересмотр конституции, написанной военными, и прекращение притеснений оппозиции правительства.

«Взрослые могут подумать, что из-за того, что мы это делаем, они не могут воспринимать нас всерьез. Но это новый путь для нового поколения, — сказала 20-летняя протестующая Фах — и добавила: — Мы делаем это по-разному, надеясь, что что-то изменится».

Тайской молодежи запретили проводить митинги ежедневно из-за коронавируса. Первая акция движения Свободная молодежь привлекла более 2000 активистов. Это одна из крупнейших антиправительственных акций протеста после переворота 2014 года.

В 2013—2014 годах в стране произошла Тайская революция, где протестующие требовали отставки премьерки Инглак Чинават.

В последние годы ситуации в Таиланде остается нестабильной из-за противостояния между сторонниками бывшего премьер-минстра страны Таксина Шинаватры и военными, которые с 2014 взяли в свои руки власть в стране.

В марте 2019 году в Таиланде состоялись первые за восемь лет парламентские выборы, по результатам которых главой правительства страны стал командующий вооруженными силами Прают Чан-Оча.