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Море людей на митинге в Речице: яркий фоторепортаж

  • 26.07.2020, 19:41
  • 2,649
Море людей на митинге в Речице: яркий фоторепортаж
Фото: «Радыё Свабода»

На очереди — Гомель.

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская совместно с представительницами поддержавших ее штабов Марией Колесниковой и Вероникой Цепкало продолжают поездку по городам Беларуси.

Митинг в Речице начался в 15.00, на площади перед каплицей Ефросиньи Полоцкой, и собрал тысячи человек. Отметим, что в Гомеле в 20:00 по адресу ул. Юбилейная 48 тоже начнется акция в поддержку кандидатов протеста.

«Радыё Свабода» опубликовало яркий фоторепортаж с митинга в Речице:

Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»

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