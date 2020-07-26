Море людей на митинге в Речице: яркий фоторепортаж
- 26.07.2020, 19:41
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На очереди — Гомель.
Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская совместно с представительницами поддержавших ее штабов Марией Колесниковой и Вероникой Цепкало продолжают поездку по городам Беларуси.
Митинг в Речице начался в 15.00, на площади перед каплицей Ефросиньи Полоцкой, и собрал тысячи человек. Отметим, что в Гомеле в 20:00 по адресу ул. Юбилейная 48 тоже начнется акция в поддержку кандидатов протеста.
«Радыё Свабода» опубликовало яркий фоторепортаж с митинга в Речице: