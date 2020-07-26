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О безработице и сокращениях в регионах

  • 26.07.2020, 19:55
  • 2,107
О безработице и сокращениях в регионах
Иллюстрационное фото

Люди месяцами сидят без работы.

По данным Слуцкого райисполкома, пандемия коронавируса «не повлияла» на рынок труда, пишет «Кур`ер».

В то же время некоторые жители Слуцка рассказали, что столкнулись с проблемами: одни потеряли место, другие — прежний заработок.

Случчанин Кирилл Ковальчук, уволившись с мебельной фабрики, два месяца просидел без работы. Водитель автобусного парка, чтобы прокормить семью, вынужден искать дополнительный заработок: ездит в лес и потом сдаёт лесной урожай коммерсантам, ловит и продаёт раков. Работник сферы культуры раньше подрабатывал на свадьбах, а теперь вынужден таксовать.


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